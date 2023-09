L'Ue taglia le stime 2023 sulla crescita del Pil in Europa (+0,8%) e in Italia (+0,9%)

La Commissione europea rivede al ribasso le stime di crescita del Pil, attesa nell'Eurozona a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%).

In Italia è attesa nel 2023 una crescita dello 0,9% (da +1,2%) e +0,8% nel 2024 (da +1,1%). Lo annuncia l'esecutivo comunitario parlando di "slancio ridotto" della crescita nella prima metà dell'anno.

L'inflazione è attesa nel 2023 al 5,6% nell'Eurozona (da 5,8%) e al 2,9% nel 2024 (da 2,8%). In Italia al 5,9% quest'anno e al 2,9% il prossimo.

"Gli ultimi dati confermano che l'attività economica nell'Ue è stata contenuta nella prima metà del 2023 a causa dei grandi shock che l'Ue ha subito. La debolezza della domanda interna, in particolare dei consumi, mostra che i prezzi al consumo elevati e ancora in aumento per la maggior parte dei beni e dei servizi stanno pesando più di quanto previsto nelle previsioni di primavera. Ciò nonostante il calo dei prezzi dell'energia e un mercato del lavoro eccezionalmente forte, che ha registrato tassi di disoccupazione ai minimi storici, una continua espansione dell'occupazione e un aumento dei salari", si legge in una nota dell'esecutivo europeo.

"Nel frattempo, il forte rallentamento nella fornitura di credito bancario all'economia dimostra che l'inasprimento della politica monetaria si sta facendo strada attraverso l'economia. Gli indicatori delle indagini ora indicano un rallentamento dell'attività economica nell'estate e nei mesi a venire, con una continua debolezza nell'industria e un indebolimento dello slancio nei servizi, nonostante una forte stagione turistica in molte parti d'Europa", si legge ancora.

Germania cala più del previsto

Tra le previsioni economiche d'estate la Commissione europea rivede al ribasso le attese sul Pil della Germania, che è visto ora in calo dello 0,4% nel 2023, per crescere poi dell'1,1% nel 2024. Si tratta di un taglio di 0,6 punti percentuali per quest'anno visto che nelle previsioni di primavera la Germania era attesa crescere dello 0,2% nel 2023 e dell'1,4% nel 2024.

Secondo i dati dell'esecutivo europeo, "l'economia tedesca ha ristagnato nel secondo trimestre del 2023, dopo una diminuzione del Pil reale dello 0,1% nel primo trimestre" e, per entrambi i trimestri, "la crescita è stata significativamente più debole" di quanto previsto in precedenza.

Tra gli altri Paesi dell'Ue la crescita attesa quest'anno per la Spagna è del 2,2% (+1,9% nel 2024), e dell'1% per la Francia (+1,2% nel 2024).

Nell'Ue a 27 il Pil è atteso in crescita dello 0,8% (1,4% nel 2024).