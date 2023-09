Un anno senza Elisabetta II, la regina dei record entrata nella Storia

Solo due giorni prima era apparsa in quella che sarebbe passata alla storia come la sua ultima fotografia, scattata nel silenzio di Balmoral, lontana dal frastuono di Buckingham Palace. La regina era intenta a svolgere l'ultimo servizio per i suoi sudditi: affidare alla nuova premier Liz Truss l'incarico di formare il governo.

“Il mio cuore è troppo colmo perché possa dire altro se non che lavorerò come fece mio padre”, aveva promesso una giovane Elisabetta II salendo al trono. E quella promessa l'ha voluta mantenere fino all'ultimo dei suoi giorni dopo aver traghettato il Regno attraverso eventi epocali e dopo essere diventata lei stessa uno dei grandi protagonisti della Storia degli ultimi 100 anni.

In occasione del primo anniversario della sua scomparsa non sono stati organizzati eventi ufficiali. Carlo III, diventato re quell'8 settembre, non lascerà il castello di Balmoral dove la regina è morta. Proprio come faceva lei, che si ritagliava quelle giornate di “riflessione privata” da trascorrere nel castello di Sandringham per onorare la memoria del padre, re Giorgio VI.

Il Re ha però presenziato a uno degli impegni più cari alla madre, partecipando, insieme alla sorella Anna ai tradizionali Giochi delle Highlands scozzesi, che hanno sempre rappresentato un momento clou del soggiorno estivo di Elisabetta II al Castello di Balmoral.

In apertura della manifestazione, per la prima volta, ha echeggiato l'inno "God Save The King" in onore di Carlo III.

Saranno probabilmente i principi di Galles a consegnare un messaggio ai britannici in onore dell'eredità della regina, ma non sono ancora note le modalità.