Da Venezia l'annuncio di un francobollo e di un premio per ricordare Gina Lollobrigida

Dopo la dedica nella la serata di preapertura dell'80esima edizione della Mostra del Cinema e l'esposizione dedicata a lei e ad Anna Magnani all'interno dell'hotel Excelsior, il ministero della Cultura e Cinecittà hanno voluto celebrare Gina Lollobrigida anche con l'emanazione, a partire dal 6 settembre, di un francobollo appartenente alla serie limitata "le eccellenze dello spettacolo".

La vignetta riproduce un ritratto di Gina Lollobrigida in primo piano su una pellicola cinematografica. In alto a destra, si staglia la firma dell'attrice, scomparsa nel gennaio scorso.

Nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del valore postale, firmato dalla sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, si legge: "Attrice simbolo del cinema italiano, Gina Lollobrigida ha avuto una carriera intensa, costellata di prestigiosi riconoscimenti: sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento e, nel 2018, la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Diretta dai più grandi registi del suo tempo, raggiunse un tale successo da diventare per il pubblico internazionale la diva più rappresentativa del nostro cinema: la sua fama arrivò fino a Hollywood, dove lavorò accanto ai più famosi interpreti dello star system. Molti dei suoi film sono entrati nella storia del cinema: ogni ruolo ha contribuito a renderla una diva, ma fu la Bersagliera di 'Pane, amore e fantasia' a consacrarla come protagonista assoluta del neorealismo degli anni '50". Da ragazza aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti di Roma e il suo "estro creativo - si legge ancora nel bollettino - non l'avrebbe mai abbandonata".

Inoltre, tra le novità della prossima edizione della Mostra è stato annunciato il Premio "Gina Lollobrigida" dedicato ai giovani artisti.

La sottosegretaria ai Beni culturali Lucia Borgonzoni ha dichiarato: "Pensiamo che qualunque cosa possa ricordarla sia anche un pò un dovere del Ministero. Si è parlato molto della presenza degli attori italiani nei film in questa Mostra, quello che deve fare il Ministero è ricordare i nostri grandi e prendere il nostro nuovo star system e portarlo in giro per il mondo. Probabilmente se si conoscessero di più i nostri attori, verrebbero presi maggiormente nei film".