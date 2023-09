"Una grande valle che ora è un lago": il bilancio, anche dei morti, del ciclone Daniel in Tessaglia

A Volos , l'approvvigionamento idrico rimane problematico, con le stazioni di pompaggio e gran parte della rete idrica distrutte durante la tempesta. “L'acqua non è potabile” ha ricordato il ministero della Sanità greco, riferendosi ai casi di gastroenterite. L'ondata di eccezionale maltempo ha colpito in particolari i villaggi intorno a Karditsa, Palamas e Trikala.

Ci mettiamo in contatto con Zoi Sarafeidou, un’abitante di Larissa, il capoluogo della Tessaglia. Qui sabato scorso le acque del fiume Pinios, dopo aver rotto gli argini, in alcuni quartieri della città hanno raggiunto i 2,5 metri d'altezza. Zoi ci descrive scenari emergenziali, di cui – sottolinea – non si sta tenendo conto a sufficienza: “Ci sono decine di paesini scomparsi, ancora immersi sott’acqua. Ora per fortuna non piove più. Ma l’acqua ristagna e lascia isolate centinaia di persone”. Da Larissa l’unico collegamento percorribile è con Atene, il resto dei centri sono isolati.

È come se la Tessaglia, “che è una grande valle”, spiega Zoi, si fosse allagata in poche ore: le piogge torrenziali cadute per giorni l’hanno trasformata in un immenso lago. Ci parla anche di un antico lago presente nell’area, il Karla, che all’inizio del ‘900 fu prosciugato per aumentare la superficie di terreno coltivabile. Ora, con le piogge di Daniel, quel lago si è “ricreato”.