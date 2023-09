US Open 2023, un morbo stende i giocatori a New York

Non c'è modo, però, di chiarire con certezza se questo "virus degli Us Open" in realtà sia riconducibile al Covid. Non sono previste misure di distanziamento tra giocatori, giornalisti e membri dello staff organizzativo. Agli spettatori non sono richiesti test prima di accedere agli impianti né di esibire certificato di vaccinazione tantomeno di indossare una mascherina.

Spossatezza e mal di stomaco, mal di testa e naso che cola con qualche linea di febbre. Fiato corto e battiti del cuore "alterati". Questi sono i sintomi di cui parlano alcuni tennisti degli Us Open che hanno alimentato il mistero intorno alla loro condizione di salute e al presunto virus che circola agli US Open in campo e sulle tribune tra gli spettatori. Nessuna certezza che sia Covid, ma i casi di malessere registrati in diversi momenti del torneo hanno alimentato il dubbio sulla diffusione del contagio.

Tra i giocatori, Dominic Thiem è stato colpito dal presunto virus, alla fine del primo set, dopo una pausa, qualcosa è andato storto. Dopo aver perso il primo set contro Shelton, ha richiamato l'attenzione dei medici appoggiandosi alla rete, costretto in seguito ad alzare bandiera bianca. Vittima anche Petra Kvitová contro Caroline Wozniacki, Chris Eubanks stessa sorte. Nel corredo accessorio di questa sequenza di indisposizioni improvvise entrano anche le parole di Ons Jabeur: dopo la vittoria ottenuta nel secondo turno contro Linda Noskova, la tennista tunisina, finalista a Wimbledon, ha raccontato di non essersi sentita bene durante il match e della difficoltà a proseguire sia per la tosse sia per altri sintomi persistenti. "Mi sono sentita come uno zombie – ha dichiarato -. Sto prendendo un sacco di medicine, tutte quelle raccomandate dai medici del torneo". Si spiega forse anche così il crollo nella gara con Zheng Qinwen che l'ha eliminata dalla corsa nel singolare femminile. Anche la numero 1 del mondo, Iga Swiatek, campionessa in carica ha pagato dazio. Il New York Post e altri media statunitensi hanno ribattezzato il "virus degli Us Open", la positività riscontrata da John McEnroe, non ha potuto commentare dal campo le gare, per qualche giorno è un indizio ulteriore che forse quei malesseri sarebbero riconducibili alla cosiddetta variante Pirola del Coronavirus , ne fa menzione lo stesso New York Post, che ha iniziato a circolare in queste settimane e ha allertato gli esperti.