Us Open, attivisti per il clima interrompono la semifinale: uno di loro si incolla al pavimento

La prima semifinale di singolare femminile degli US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova all'Arthur Ashe Stadium di New York è stata interrotta da un gruppo di manifestanti per il clima. Durante il secondo set, tre persone si sono alzate in piedi sugli spalti e hanno iniziato a gridare “stop ai combustibili fossili”. Uno degli attivisti ha incollato i piedi nudi sul pavimento. L'arbitro ha interrotto il gioco e mentre il pubblico gridava "portateli fuori" e alle tenniste è stato permesso di lasciare il campo e tornare negli spogliatoi. Gauff era in vantaggio per 1-0 nel secondo set al momento dello stop.

Ap Attivisti per il clima interrompono la semifinale femminile degli Us Open

Ad alcuni spettatori è stato chiesto di lasciare il settore per poter creare un percorso per le forze dell’ordine che hanno portato via i manifestanti che indossavano magliette con la scritta "Fine ai combustibili fossili", tra i fischi del pubblico.

La protesta è stata rivendicata con un comunicato dal movimento 'Extinction Rebellion', dove si legge che "la crisi climatica ed ecologica minaccia tutto sul nostro pianeta, compreso lo sport". "Non protestiamo contro il torneo in sé; non protestiamo contro il tennis (...) Siamo qui perché dobbiamo interrompere questo evento pubblico come gesto di ultima istanza per attirare l'attenzione pubblica sull'"emergenza climatica", afferma l'attivista Shayok Mukhopadhyay nella nota.

Ansa La polizia porta via uno dei manifestanti

Al momento dell'interruzione il punteggio era di un set e un game nel secondo set a favore dell'americana Gauff. Il gioco è ripreso dopo circa 50 minuti di stop. La partita si è conclusa con la vittoria di Gauff che vola in finale battendo Karolina Muchova.

Ap Coco Gauff