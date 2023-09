Sinner si ferma agli ottavi degli Us Open: Zverev vince al quinto set dopo quasi 5 ore di gioco

Dopo un bellissimo incontro deciso solo al quinto set e quasi cinque ore di gioco (4 ore e 41 minuti), Jannik Sinner si ferma agli ottavi di finale degli Us Open. L'azzurro è stato sconfitto dal tedesco Alexander “Sascha” Zverev con il risultato di 4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6.

Il 22enne altoatesino era l'ultimo italiano rimasto in gioco sui campi di Flushing Meadows, a New York, dopo che anche Matteo Arnaldi era uscito in questi ottavi di finale contro Carlos Alcaraz.

Zverev adesso troverà proprio lo spagnolo ai quarti.