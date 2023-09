Usa, ancora nessuna traccia dello youtuber salernitano Kazuosan scomparso a New York

Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Cosimo Corrado, youtuber salernitano scomparso a New York, dove era atterrato da pochi giorni. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, il ventunenne si trovava a Manhattan. Da quel momento la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui.

Cosimo, meglio conosciuto sul web con lo pseudonimo di "Kazuosan", avrebbe inoltre perso uno dei suoi due cellulari: quando i genitori hanno provato a chiamarlo, infatti, si son sentiti rispondere da uno sconosciuto che ha spiegato loro di aver trovato il telefono in strada.

Naturalmente c'è grande preoccupazione: da ieri, su internet circolano numerosi appelli rivolti a chiunque abbia sue notizie, rilanciati e condivisi anche dai suoi familiari. Al momento, però, non sembrerebbero esserci novità. Il ragazzo è molto noto in Italia: il suo canale YouTube, in cui si esibisce in game play e challenge di vario tipo, ha oltre un milione di iscritti.

Molti colleghi youtuber hanno inondato la piattaforma con numerosi video, chiedendo un aiuto per rintracciare il ventunenne a chiunque possa averlo visto o incrociato tra le strade di Manhattan. I genitori e il fratello di Cosimo sono diretti a New York. Questi ultimi, preoccupatissimi, hanno immediatamente avvertito le autorità statunitensi che hanno perquisito la camera d'albergo nella quale alloggiava il giovane.

Ad accompagnare i familiari di Cosimo nella Grande Mela, Samuele Mattei, meglio noto come "Captain Blazer", youtuber e tiktoker. Il creator, originario di Riccione, nella serata di ieri, ha pubblicato un video sul proprio canale TikTok, nel quale ha spiegato: "Cosimo è atterrato a New York venerdì, e ha passato la notte in giro tra le strade della città, totalmente scalzo. Sabato mattina ha chiesto a mia mamma di chiamargli un taxi, inoltrandole una serie di messaggi alquanto strani. Non ci risponde più e non riusciamo a geolocalizzarlo tramite I-Phone. La polizia ha visto i filmati dell'albergo, dove manca da 3 giorni. La sua valigia si trova ancora lì. Le autorità americane e la Farnesina continuano a cercarlo".