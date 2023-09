Venezia 80, trionfano l'anticonformismo e l'epica contemporanea dei migranti

Vittoria annunciata quella di “Poor Things” di Yorgos Lanthimos: un Leone d'oro su cui sia la stampa italiana, sia quella straniera erano d'accordo nelle loro previsioni.

Con il titolo italiano "Povere Creature!" quello del regista greco è un film originale che unisce estrema innocenza e grande sessualità (anche grazie all'interpretazione di Emma Stone) che ha conquistato i favori della giuria presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, MiaHansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi.

Il film italiano “Io Capitano”, di Matteo Garrone, vince il Leone D'Argento per la migliore regia e il suo interprete, il 21nne il senegalese Seydou Sarr, riceve il premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente.

E il tema migranti è anche nel film che vince il premio speciale della giuria: “The Green Border” di Agnieszka Holland che tratta ciò che di terribile accade alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, puntando il dito contro la violenza esercitata dalle guardie di frontiera polacche.

Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Guillermo Calderòn e Pablo Larraín per “El Conde” dello stesso Larraín.

Mentre il secondo premio per importanza, il Leone d'argento - Gran Premio della Giuria, è andato a un film poetico come "Evil Does Not Exist", del regista premio Oscar per “Drive my car”, il giapponese Ryusuke Hamaguchi che parla del patto di convivenza tra comunità e natura e si conferma un narratore straordinario nel tradurre la teoria in esempi concreti.

Per ciò che riguarda le Coppe Volpi, quella alla migliore interprete femminile andata a Cailee Spaney, la Priscilla di Sofia Coppola, preferita a Emma Stone di “Poor Things” e a Carey Mulligan nei panni della moglie di Berstein in “Maestro” di Bradley Cooper.

La Coppa Volpi maschile va a Peter Sarsgaard per il film “Memory” di Michel Franco, che ha superato sia Bradley Cooper, sia il favorito Caleb Landry Jones, protagonista di "Dogman" di Luc Besson film, quest'ultimo considerato il grande sconfitto dell'edizione insieme a “Maestro” e a “Ferrari”.