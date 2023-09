Vittoria dell'Argentina, ci pensa il solito Messi, battuto l'Ecuador 1-0

Al via dal Sudamerica le qualificazioni per i Mondiali 2026 e subito in campo l'Argentina campione del mondo in carica. Gli argentini ripartono da solito Lionel Messi. L' Albiceleste è scesa in campo nella notte italiana per dare il via al girone di qualificazione ai Mondiali 2026, i prossimi mondiali si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Più di 80.000 persone sono accorse allo stadio per vedere la prima uscita ufficiale dell'Albiceleste dopo il trionfo in Qatar. E non sono rimasti delusi. Dopo un palo, una traversa e un po' di apprensione, i padroni di casa sono riusciti a sbloccare la gara al 33' del secondo tempo, Messi mette a segno uno dei sui gol direttamente su punizione, ora il prossimo match per Messi e compagni martedì a la Paz contro la Bolivia. Grazie a a questo gol, l'argentino arriva al 104esimo gol in nazionale, La “Pulce” ancora una volta trascinatore della nazionale allenata da Lionel Scaloni.

Nella notte si sono disputate anche Colombia-Venezuela e Paraguay-Perù. Un solo gol messo a segno tra le due partite, quello di Rafael Santos Borré, che ha consentito ai colombiani di superare di misura la nazionale venezuelana. Cuadrado e compagni si portano così al primo posto nel girone a pari merito con l'Argentina. Un punto a testa invece per Paraguay e Perù, rimaste sullo 0-0 per 90 minuti. Stanotte in programma Uruguay-Cile e Brasile-Bolivia