Volley femminile, Lodz: nel torneo preolimpico le azzurre si impongono anche sulla Thailandia

Dopo un avvio con frenato (2-4 con attacco vincente di Thatdao), le azzurre si svegliano: Squarcini trasforma una palla al centro non semplice a cui seguono un ace di Antropova, l’attacco vincente di Sylla e un muro di Squarcini (6-4). L’Italia con Antropova e Sylla in particolare spolvero offensivo, tocca il +4 peccando solo in qualche ricezione. Antropova e Squarcini in attacco, con Fersino molto efficace in difesa, consentono all’Italia di conservare il vantaggio poi sigillato da due attacchi vincenti di Pietrini che spianano la strada dell’Italia nel primo set chiuso con il parziale di 25-19 nonostante le prove di grande sostanza sul fronte thailandese di Ajcharaporn e Thatdao.

Vittoria, bis e tris. Marciano senza problemi di sorta le azzurre della pallavolo al torneo di qualificazione olimpica. Dopo Corea del Sud e Slovenia, l'Italia ha battuto infatti anche la Thailandia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18) nella sfida valida per la terza giornata della Pool C, in corso a Lodz in Polonia.

Il secondo set è bello e combattuto sin dai primi scambi: Pornpun apre le danze con Danesi, Ajcharaporn e Squarcini (3-3). Wipawee e Ajcharaporn da una parte ed Antropova e Sylla dall’altra proseguono il punto a punto poi interrotto da Pietrini dopo una super difesa di Fersino (15-13). Dopo un timeout di coach Danai le thailandesi accelerano riprendendo le azzurre con Chatchu-On autrice prima del blockout del 16-16 e poi del colpo piazzato del sorpasso (17-18) intervallato dalla pipe di Sylla. Le asiatiche toccano il +3 (17-20) spezzando ritmo ed entusiasmo di un’Italia che non riesce più a trovare ritmo offensivo, nonostante gli ingressi di Gennari, Villani e Lubian cedendo il secondo parziale 21-25.

Nel terzo set le azzurre partono bene (5-2 con muro di Pietrini e Danesi) per poi farsi riprendere e superare da una Thailandia inesauribile in difesa e cinica in attacco con Ajcharaporn e Wipawee (7-9). Dopo un timeout provvidenziale di Mazzanti, Sylla e compagne girano l’inerzia del set trovando con Squarcini al centro, un ace di Antropova ed un paio di colpi di Pietrini, lo scatto per riacciuffare il match (11-11). Ricucito il gap sale in cattedra Ekaterina Antropova che torna incisiva e decisiva come nel primo parziale abbattendosi come una furia sulla difesa Thailandese portando le sue sul 21-16. Le ragazze del CT Danai, pur non mollando un centimetro, non riescono ad arginare un’Italia ritrovata nel gioco e nel morale che chiude il terzo set 25-22.La Thailandia parte forte nel quarto parziale toccando il +3 (0-3) grazie alla combinazione Pornpurn-Wipawee. Nel momento migliore delle asiatiche si accendono Antropova, Pietrini e ancora Antropova (muro). Danesi mette a referto un muro e poi un paio di importanti attacchi al centro mentre cresce il rendimento offensivo di Sylla (12-9). Sul 15-12 la Thailandia prova a tenere il passo ma Antropova (prima volta oltre quota 30 in azzurro) non lascia che le briciole a Wipawee e compagne. L’opposto azzurra è una schiacciasassi che trova nel muro di Danesi l’alleato ideale per far calare il sipario sul match sul 25-18.