Torneo preolimpico: tra le convocate da Mazzanti non c'è Egonu. La Federazione: "Scelta condivisa"

Viene definita una decisione condivisa, ma non tutti sono convinti sia tale. Dopo la delusione dell'Europeo , la nazionale femminile di pallavolo si appresta a ritrovarsi per il torneo preolimpico a Lodz, in Polonia, e nel gruppo delle convocate dal ct Davide Mazzanti non c'è Paola Egonu. Si tratta, spiega la Federazione, "di una scelta concordata" con il tecnico ed il presidente federale: "L'atleta, pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia azzurra, ha concordato con il ct ed il presidente Manfredi di non partecipare al torneo preolimpico per prendersi un periodo di riposo".

La notizie era nell'aria, ma l'esclusione fa comunque rumore perché sancisce il momento difficile tra lei e la Nazionale reduce dalla delusione del quarto posto agli Europei. Egonu non c'è nella lista delle 15 giocatrici che si ritroveranno il 9 settembre a Cavalese (il torneo di qualificazione olimpica è in programma dal 16 al 24 settembre).

Gli amici hanno riferito di un periodo di sofferenza, dopo che agli Europei il ct le ha preferito come titolare Ekaterina Antropova, russa naturalizzata che ha avuto il passaporto pochi giorni prima dell'esordio a Verona. In realtà le incomprensioni con lo staff azzurro erano iniziate già al Mondiale dello scorso anno in Olanda dove, malgrado il bronzo, c'era stata una scia di polemiche ed Egonu aveva minacciato di non tornare in Nazionale, e poi aveva saltato la Nations League.