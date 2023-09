Wall Street debole in attesa della Fed. Bene Milano

Apertura di seduta in ribasso per Wall Street in attesa della decisione di politica monetaria della Fed, che sarà annunciata domani. L'indice Dow Jones cede lo 0,19, il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,34%. Negli Stati Uniti, l'attenzione resta poi sullo sciopero dei lavoratori delle case automobilistiche che oggi entra nel quinto giorno.

In Europa seduta in rialzo per Milano, +0,6%, guidata da Mps che svetta con +4,7%. Male sul fronte opposto Cnh -3%. Francoforte cede lo 0,2%, lieve guadagno per Parigi e Londra. Il petrolio conferma il rialzo, sopra i 95 dollari al barile, al massimo degli ultimi 10 mesi mentre il gas torna sopra i 35 euro al Mwh. Stabile lo spread.