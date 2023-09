103 aerei militari cinesi nei cieli di Taiwan

È un record: nei cieli attorno a Taiwan sono apparsi in 24 ore ben 103 aerei militari cinesi.

Il ministero della Difesa di Taipei ha comunicato il dato aggiornato dell'ultima giornata di tensione, un conteggio che termina alle 6 del mattino, ora locale.

Dei 103 velivoli di Pechino, 40 hanno superato la linea simbolica che taglia in due lo stretto di mare che separa il continente dall'isola che Pechino considera una provincia ribelle - separatasi nel 1949 al termine della guerra civile ma destinata prima o poi, con le buone o con le cattive, a ricongiungersi alla madrepatria.

Ipotesi quest'ultima a cui si oppone l'appoggio all'indipendenza dell'isola da parte degli Stati Uniti, principali fornitori di aiuti militari a Taipei e difensori dello status quo.



Fatto sta che Taiwan considera queste intrusioni come una provocazione.

Le "continue molestie militari di Pechino - si legge in un comunicato del governo di Taipei - possono facilmente portare a un brusco aumento della tensione e a peggiorare la sicurezza regionale": da qui l'invito alla Cina a "fermare immediatamente queste azioni unilaterali distruttive".

Appena 24 ore prima, gli aerei cinesi segnalati attorno all'isola erano stati 28: la maggior parte dei quali ha attraversato la linea mediana, per missioni a "lungo raggio" legate alle esercitazioni congiunte tra Marina ed Aeronautica cinesi in corso da giorni.



Proprio le esercitazioni militari cinesi sono tradizionalmente più intense in questo periodo dell'anno, ma la plateale violazione di quello che Taipei considera il proprio spazio aereo è una chiara intimidazione da parte di Pechino, che anche così ribadisce le proprie pretese di sovranità sull'isola - oltre a saggiare di volta in volta le capacità di reazione delle difese di Taiwan.

Ma il numero record di queste ultime ore può essere interpretato anche come un messaggio diretto agli Stati Uniti: proprio oggi a New York è previsto l'incontro tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu - un vertice che segue di appena un giorno quello tra lo stesso Wang Yi e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, a Malta.