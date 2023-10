A Verona è polemica per le donne-tavoli che servono a una serata di gala

Cameriere con vassoi incorporati direttamente nel vestito: “donne tavolino” sono state subito ribattezzate sui social. È successo ad una serata di gala organizzata al Palazzo della Gran Guardia dai vertici del Consorzio Zai per il 75/o anniversario dell'ente che gestisce la zona industriale del capoluogo scaligero. Le foto sono circolate destando parecchie critiche, ricordando anche quanto accaduto in Sardegna questa estate con la donna-buffet .

La vicesindaca di Verona, Barbara Bissoli, che si occupa in Comune anche di Pari Opportunità, ha scritto a questo proposito al presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato, sottolineando che "alcune ragazze indossavano una mise che fungeva da tavolino sulla quale gli ospiti appoggiavano i calici. Un'oggettivazione della donna - commenta - che alimenta una cultura misogina e patriarcale che, con grande impegno, stiamo cercando di eliminare. Una scena irrispettosa alla quale ci auguriamo di non dover più assistere. È nostra intenzione istituire un codice di condotta per gli enti collegati al Comune, nella direzione di tutelare la dignità di tutte e tutti, nonché di promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere, soprattutto dove è messa a rischio da scelte inadeguate", conclude.