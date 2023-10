Addio Apollo, bentornato autunno

Gli amanti del foliage sono accontentati: si è fatto decisamente attendere, l’autunno, ma quello appena concluso dovrebbe essere stato l’ultimo fine settimana con temperature estive e caldo record su tutta la penisola al punto di vedere bagnanti al mare come fosse giugno in pieno ottobre.

Chi vive a Milano e dintorni se ne è già accorto da ieri: l'afa ha iniziato finalmente a mollare la presa su tutto il nord Italia, dove la virata verso il basso è più decisa rispetto al centro. In arrivo anche le piogge che già si sono affacciate sulle coste romagnole nel week end appena concluso.

A quasi un mese di distanza dall’equinozio e una fase anticiclonica che ha portato in tanti a scherzare su un agosto che non finiva mai, le massime a lungo vicino ai 30 gradi iniziano quindi a scendere. Differenza la faranno le condizioni metereologiche che presenteranno, nei primi giorni di questa settimana, una Italia divisa in due dalle piogge, portate dal flusso umido dell’Atlantico, che bagneranno inizialmente di più il centro-sud - sul quale persisterà una media più alta del periodo per quanto riguarda la temperatura - per poi bagnare l'intero Stivale.

Per oggi le minime sono quindi in deciso calo sulle regioni del nord (con le massime che non supereranno i 20 gradi) su Toscana, Molise, Abruzzo, Marche ed in lieve diminuzione (massime comprese tra 18 e 24 gradi) su Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata ed isole maggiori , mentre tenderanno lievemente ad aumentare sul settore tirrenico della Calabria meridionale e sulla Puglia meridionale con massime tra 24 e 28 gradi.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare

Oggi, lunedì 16 ottobre residue piogge nel corso della notte sulle coste romagnole, ma comunque in rapido miglioramento. Dalla mattina molto nuvoloso sul Piemonte, sulla Liguria e sulla Valle d'Aosta con isolati rovesci che interesseranno la parte occidentale del Piemonte e la Liguria di ponente ma in deciso miglioramento dal pomeriggio. Sul resto del nord nuvolosità alta e sottile in transito nel corso della giornata e nubi più compatte sul Friuli Venezia Giulia, ma con scarsa possibilità di pioggia. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta su Marche ed Abruzzo con residue piogge che tenderanno ad esaurirsi al primo mattino; cielo parzialmente nuvoloso su Lazio, Umbria e Toscana con possibili piogge nel corso delle ore pomeridiane sul Lazio meridionale in intensificazione ed estensione nel corso della sera sul restante territorio laziale e sull'Abruzzo con possibili isolati temporali. Rovesci sparsi per l'intero periodo sulla Sardegna. Nubi consistenti sulle regioni del sud con piogge ed isolati rovesci, anche a carattere temporalesco, al mattino e durante il pomeriggio sulla Campania, la Basilicata e la Calabria; miglioramento con riduzione delle piogge su Basilicata e Calabria durante le ore serali, mentre permarranno i rovesci sulla Campania ed interesseranno anche il Molise e la Puglia. Sulla Sicilia ampie schiarite con qualche nube più consistente sul settore settentrionale solamente in serata, che potrà dar luogo a qualche debole pioggia.

Martedì 17 ottobre al Nord su Valle d'Aosta e Alpi piemontesi nubi compatte ma asciutto; velature anche estese e spesse sul resto del Nord, con nubi più significative in generale aumento serale e notturno iniziando da Ovest. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare sul settore peninsulare, con piogge e rovesci sparsi nella notte su Lazio e Abruzzo, più frequenti sul Lazio ma in rapido miglioramento da Nord già dal primo mattino, con qualche locale piovasco nella notte anche sui settori Sud di Marche e Umbria mentre schiarite anche ampie interesseranno la Toscana al mattino; sulla Sardegna nuvolosità variabile al mattino e al più velato dal pomeriggio. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nubi medio-alte anche estese fino metà giornata e poi prevalenti schiarite; sulle regioni peninsulari molte nubi con piogge e rovesci sparsi, in generale miglioramento pomeridiano da Nord. Temperature: minime in lieve aumento su Alto Adige e Valle d'Aosta, in calo sul resto del Nord e su Toscana, Lazio, coste marchigiane e abruzzesi, Nord Sardegna e regioni meridionali peninsulari; massime in aumento su Sardegna, settore alpino e prealpino e appennino centro-settentrionale, in calo su aree interne siciliane e su Nord Calabria e restante Sud peninsulare.

Mercoledì 18 ottobre precipitazioni sempre più estese e anche abbondanti su Nord Toscana e Liguria di levante, anche temporalesche in serata, deboli piogge al mattino e nel pomeriggio su Alpi piemontesi e peggioramento serale con precipitazioni sparse sul resto della Liguria e isolate su basso Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Parzialmente nuvoloso su Sardegna e Sicilia con schiarite anche ampie dal pomeriggio, nuvolosità irregolare a tratti intensa ma asciutto sul resto del paese con nubi più frammentate su Puglia, Basilicata e Calabria.

Giovedì 19 ottobre precipitazioni diffuse su Liguria e Nord Toscana, con fenomeni anche abbondanti e temporaleschi, piogge e rovesci da isolati a sparsi sul resto del Nord con fenomeni più estesi e frequenti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia con schiarite anche ampie specie al sud e sulle isole maggiori.

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre: venerdì marcato maltempo con precipitazioni diffuse e persistenti, anche temporalesche, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, precipitazioni inizialmente isolate sul resto del Nord ma che diverranno sparse o diffuse dal pomeriggio e in serata con fenomeni più estesi e frequenti sulle regioni nord-orientali. Prevalente soleggiamento su Sicilia e Sud peninsulare con nubi in aumento serale, locali rovesci o temporali nella notte su Nord Toscana in estensione serale e notturna a gran parte della regione, graduale peggioramento su Sardegna e restante centro con rovesci e temporali su Sardegna e Lazio con qualche locale rovescio anche su Marche e Umbria. Sabato generali condizioni di instabilità su tutto il Paese, con precipitazioni più estese e frequenti su Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Ovest Sardegna, Lazio, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.