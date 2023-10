Bomba d'acqua a Follonica, codice arancione in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna

Una violenta precipitazione piovosa, definita una vera e propria bomba d'acqua, si è riversata oggi su Follonica, in provincia di Grosseto, con allagamenti in varie zone. Sono stati chiusi tutti i sottopassi della città, da via Massetana a Pratoranieri con il traffico in tilt e con appello ufficiale del Comune a restare in casa. "Tutti i sottopassi della città sono chiusi - si legge nella comunicazione del Comune -, si raccomanda estrema attenzione. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l'emergenza". Due le auto sommerse nei sottopassi, per fortuna nessuno all'interno dopo le verifiche die vigili del fuoco. E intanto dalla mezzanotte a domani pomeriggio allerta arancione per il maltempo nella Toscana nord-ovest e nel Valdarno inferiore: Livorno e Carrara hanno deciso di chiudere le scuole.

Giani: “Previsti fino a 50 millimetri di pioggia l'ora”

Secondo quanto riferito dal governatore Giani, sono caduti in breve tempo 120 mm di pioggia. Sono "previsti cumulati di pioggia fino a 100-150 mm con punte abbondanti di 50 mm l'ora" in Toscana a causa del maltempo per il quale la Sala regionale di Protezione civile ha emesso un codice arancio da oggi fino a domani per la l'area nord ovest e per il Valdarno inferiore, e un allerta gialla domani per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. È quanto riporta il bollettino pubblicato su Telegram dal governatore Eugenio Giani che invita a prestare attenzione.

Centronord sotto la perturbazione

L'allerta arancione per criticità idrogeologica, è stata lanciata dalla mezzanotte di oggi a quella di domani anche per l'Appennino emiliano: interessati i rilievi del Piacentino, del Parmigiano, del Modenese e del Reggiano.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre: allerta arancione su settori di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla, in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.

Allerta anche in Trentino

È atteso un peggioramento del meteo in Trentino, specialmente nella giornata di venerdì 20, da mattina a sera, con forti venti e precipitazioni diffuse e persistenti, a tratti temporalesche, in particolare sui settori occidentali e meridionali. La media attesa varia fra i 60 ed i 90 millimetri di pioggia, ma in certe zone il valore potrebbe superare i 120 millimetri. I venti soffieranno molto forti in montagna dove, soprattutto nelle zone esposte, le raffiche potranno superare i 120 chilometri orari. Nelle valli i venti saranno generalmente meno intensi anche se, soprattutto nelle valli orientate nord-sud, potranno localmente superare gli 80 chilometri all'ora.

La Protezione civile del Trentino invita ad adottare azioni preventive in previsione del maltempo, rinforzando gli ormeggi delle imbarcazioni sui laghi, assicurando i ponteggi e pulendo i canali di scolo.