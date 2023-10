Le due Italie del meteo, piogge al nord e caldo al sud

Per l'estate che sembrava non finire mai arriva un'altra perturbazione d'autunno, la quinta.

Il ciclone Medusa nelle prossime ore spezzerà l'Italia in due: maltempo al Nord e temperature ancora alte e sole al Centro-Sud. Con l'eccezione della Puglia dove per oggi è stata disposta la chiusura dei parchi e delle ville comunali: si attendono forti raffiche di vento, la polizia locale di Lecce raccomanda massima prudenza.

Intanto la protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria - a Savona le scuole resteranno chiuse - e su alcuni settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Allerta gialla invece per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise. Forti precipitazioni previste anche in Val d'Aosta e su tutti i settori alpini e prealpini.

Un assaggio del maltempo si è avuto in Toscana, dove ieri nel Livornese, ad Antignano, si è abbattuta una violenta tromba d'aria che ha provocato allagamenti e fatto cadere alberi. Forti temporali registrati anche nel pisano. A Casciana Terme sono caduti 36 mm di pioggia in 15 minuti.

Una tromba d’aria ha spaventato anche la Versilia. Nuvole nere hanno sorvolato la zona di Lido di Camaiore: venti fortissimi hanno traversato il litorale, provocando danni agli stabilimenti balneari, molti dei quali avevano comunque già riposto le attrezzature. Nelle prossime ore rovesci e locali temporali si sposteranno sulle province di Firenze, Siena e Arezzo.