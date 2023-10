Borse europee in frenata, corre il prezzo del gas

Frenano nella seconda parte di seduta le Borse europee, dopo il dato sull'inflazione americana che resta stabile sui massimi da 14 mesi. Milano mantiene comunque il segno più, a +0,26%, così come Londra, mentre girano in negativo Parigi e Francoforte. Deboli anche gli indici americani, con il Dow Jones a -0,18% e il Nasdaq in lieve rialzo. Ritraccia a Piazza Affari il titolo di Monte Paschi, che chiude in calo di oltre l'1% dopo il +5,7% di ieri, quando era arrivata la conferma definitiva dell'assoluzione per gli ex vertici della banca toscana. Mentre restano decisamente tesi i mercati delle materie prime. Ad Amsterdam nuovo balzo del prezzo del gas, che supera i 52 euro al megawattora, spinto dal conflitto in Israele ma anche da nuove tensioni in Australia tra Chevron e i lavoratori delle sue piattaforme petrolifere, che minacciano di ritornare a scioperare. Sale anche il prezzo del petrolio, con il Brent del mare del Nord che sfiora gli 87 dollari al barile.