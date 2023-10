Continuano gli sbarchi sulle coste italiane: a Roccella Jonica una barca con 200 migranti a bordo

Sbarchi infiniti sulle coste italiane: arrivi a Roccella Jonica nella costa calabrese, a Lampedusa, a Chia nel sud della Sardegna, nel Salento e ad Augusta dove sono stati fermati due scafisti. Intanto continua la querelle tra la Ong tedesca Sea-Eye e il governo italiano dopo il fermo e la multa di oltre tremila euro.

Migranti: barca con 200 a bordo scortata a Roccella Jonica

Una motovedetta della Guardia costiera ha soccorso 200 migranti al largo del porto di Roccella Jonica, che la scorsa notte navigavano su un'imbarcazione in condizione precarie. Secondo le prime indicazioni, il gruppo è composto da numerosi nuclei familiari e diversi minori di vari Paesi mediorientali. L'imbarcazione è stata scortata fino all'attracco nel porto della Locride dal pattugliatore d'altura 'Barbarisi', dove i migranti, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, sono stati sistemati nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, dalla Protezione Civile comunale e da una equipe di Medici senza frontiere. Con quello di oggi, sono sette gli approdi di migranti avvenuti negli ultimi dieci giorni a Roccella Jonica, per un totale di cinquemila persone soccorse dall'inizio di quest'anno.

Sbarchi a Lampedusa: 332 nell'hotspot

Diversi gli sbarchi nella notte a Lampedusa. In 69, tutti uomini, originari di Bangladesh, Pakistan, Siria ed Egitto, sono stati intercettati dagli uomini della Guardia costiera. Il gruppo ha riferito di essere partito ieri mattina da Zuara, in Libia. L'imbarcazione, una carretta di circa 7 metri, dopo il trasbordo dei migranti sulla motovedetta Cp291, è stata lasciata alla deriva. Anche per loro dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.

C'è anche un invalido tra gli 87 migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. A intervenire unità di Frontex e della Guardia costiera. L'invalido è stato portato al Poliambulatorio di contrada Grecale. I migranti erano su quattro piccole imbarcazioni. Un gruppetto di 3 uomini, una donna e 2 minori, tutti tunisini, sono stati soccorsi sugli scogli dell'isolotto di Lampione.

La Guardia di finanza ha soccorso pure un barchino di 6 metri con 46 migranti (fra cui 11 donne e 8 minori) originari di Gambia, Camerun, Mali, Benin e Guinea Konakri partiti da Sfax. Poco prima delle 2, un altro approdo. In 17, fra cui due donne, di nazionalità tunisina, sono stati avvistati al largo dalla Capitaneria di porto e portati a molo Favarolo.

Al momento sono 332 i migranti nell'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, tra cui 11 minori non accompagnati. La situazione dunque è ampiamente sotto controllo. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di oltre la metà di loro, 180, questa sera con un aereo per Bergamo.

La nave di Sea Watch soccorre 21 migranti, ora diretta a Trapani

"Questa notte la nostra Aurora ha soccorso 21 persone in difficoltà a sud di Lampedusa. Erano in mare da 3 giorni. Le autorità, informate da più di 12 ore, non si erano mosse. Le persone sono al sicuro sull'Aurora in viaggio verso Trapani, porto assegnato dalle autorità italiane". Lo fa sapere Sea Watch.

Sbarco ad Augusta: fermati due presunti scafisti

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di due egiziani e sudanesi di 21 e 20 anni, indiziati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo la polizia sarebbero gli scafisti che hanno condotto un'imbarcazione partita dalle coste libiche e giunta domenica notte nel porto commerciale di Augusta, con a bordo 61 migranti.

In 10 sbarcano sulla spiaggia di Chia nel sud Sardegna

Proseguono gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud della Sardegna. Questa mattina 11 migranti sono arrivati in spiaggia a Chia, a bordo di un barchino. A darne notizia è il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, titolare dello stabilimento Araj sul litorale di Domus de Maria: "Sbarco notturno di immigrati tunisini. Oramai, con queste condizioni meteo favorevoli e mare calmo, si tratta di una consuetudine quotidiana - sottolinea Bertolotti -. La Guardia Costiera cercava il barchino e lo ha trovato grazie alla nostra segnalazione". Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri. I migranti saranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.

Sbarcati a Leuca 49 migranti: provengono da Iran e Iraq. Buone le loro condizioni di salute

Sono arrivati nel porto di Leuca, in provincia di Lecce, i 49 migrati, tra cui alcuni bambini, intercettati nella notte dalla Guardia di finanza. Viaggiavano a bordo di un catamarano lungo 12 metri. Le loro condizioni di salute sarebbero buone. Provengono in prevalenza da Iran e Iraq. Nel porto sono stati accolti dai volontari della Croce rossa e Caritas. Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare eventuali scafisti.

Ong tedesca denuncia l'Italia dopo il fermo e la multa di 3.333 euro

Intanto continua lo scontro tra la Ong tedesca Sea-Eye e il governo italiano dopo l'ultimo fermo subito dalla loro nave: "Abbiamo intentato una causa - spiega - perché le autorità hanno trattenuto illegalmente la nostra nave per 20 giorni dopo l'ultima missione, inclusa una multa di 3.333 euro". Aveva effettuato tre salvataggi invece di tornare indietro dopo il primo, come prevede la normativa italiana, ma "c'erano persone prive di sensi sulla terza barca. Non salvarli - aggiunge la Ong - li avrebbe lasciati a morte certa: una violazione del diritto internazionale". Per la Sea-Eye è in atto "un patetico tentativo di screditare le organizzazioni civili di salvataggio in mare e impedire le operazioni. La legge italiana è illegale e serve in primo luogo a uno scopo: alla propaganda di destra. Ciò non impedirà le traversate e il risultato sarà un maggior numero di morti. Continueremo a denunciare qualsiasi misura che metta in pericolo la vita delle persone in cerca di protezione e contraddica il diritto internazionale. Basta con la politica di destra sulle spalle dei rifugiati".