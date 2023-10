I ricoveri e decessi per Covid sono in crescita, raddoppiate le terapie intensive

Sono in una fase di crescita lineare i ricoveri e i decessi per Covid-19 e dal 4 ottobre è quasi raddoppiato il tasso medio di crescita nelle terapie intensive. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche, basate sui dati aggiornati all'11 ottobre. I risultati indicano che a livello nazionale si osserva una "crescita lineare di occupazione dei reparti ordinari, terapie intensive e decessi". I tassi di crescita dei decessi a settimana e delle presenze nei reparti ordinari rimangono quasi invariati rispetto a quelli registrati fra il 28 settembre e il 4 ottobre, con circa 20 unità a settimana per i decessi e 75 unità al giorno per i reparti ordinari. Nello stesso periodo è quasi raddoppiato il tasso di crescita delle presenze in terapia intensiva, passato da 3.3 a 5.7 unità al giorno .

A livello regionale le analisi di Sebastiani indicano un blocco unico di regioni, che comprende quasi tutte quelle del Nord più Toscana, Umbria e Lazio, in cui l'occupazione dei reparti ordinari è in crescita lineare. Lo stesso trend, prosegue il matematico, si osserva in Puglia e Sicilia, ma con livelli e tassi medi più bassi.

Ci sono poi, prosegue l'esperto, cinque regioni in cui l'occupazione delle terapie intensive è in crescita lineare. Di queste, quattro sono contigue: la Liguria, l'Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Sebastiani osserva che "si nota, come più di una volta in passato, una marcata differenza tra nord-centro e centro-sud, spesso attribuita all'influenza del fattore climatico. Date le condizioni climatiche simili nel mese di settembre e nella prima metà di ottobre, tra i possibili fattori coinvolti, ipotizziamo una maggiore mobilità media e un attraversamento maggiore di persone provenienti dall'estero".