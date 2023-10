Estate ad ottobre, attesi giorni di sole e caldo da record

L'acqua del mare ha la stessa temperatura di fine giugno con valori che oscillano dai 23 gradi di Viareggio ai 25 di Cala Mariolu in Sardegna o del lungomare di Bari. Intorno alla Sicilia abbiamo qualche picco anche superiore e tutto ciò permette dei lunghi bagni al mare da Nord a Sud. Uniche insidie, legate ad un Ciclone Mediterraneo sul Mar Ionio, saranno rappresentate da qualche temporale tra Cilento, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, con qualche addensamento non escluso nelle prossime ore anche in Puglia.

In Salento, a Porto Cesareo (Le) , con gli ultimi stabilimenti balneari ancora aperti, presi d'assalto dalla gente del posto in occasione del weekend ma anche da molti stranieri. Inglesi, francesi, australiani, americani, coppie giovani e turisti della terza età, hanno scelto le spiagge del Salento approfittando della colonnina di mercurio.

Il 2023 è caratterizzato quindi da una estate quasi senza fine che scaccia l'autunno. Tutto merito dell'anciciclone africano che domina nuovamente sull'Italia portando sole e temperature in aumento a partire dal weekend. Previste massime fino a 32-33°C e cieli azzurri, anche se al mattino farà fresco mentre la notte è quasi fredda in montagna .

11 giorni di caldo record per il periodo

Con l'Anticiclone Africano Apollo, avremo solleone almeno fino a martedì 3. Mercoledì 4 è prevista una rapida discesa di aria scandinava, la prima della stagione, direttamente verso i Balcani. Dalla Svezia verso la Serbia il fronte freddo polare lambirà però il nostro Nord-Est e le regioni adriatiche portando un temporaneo calo delle massime e qualche temporale. Da giovedì 5 ottobre rientreremo subito e dovunque sotto la protezione di Apollo che ci proteggerà per almeno 11 giorni. Fino alla fine della prima decade di ottobre avremo 11 giorni di sole e caldo da record per il periodo, caldo da godere al mare o in montagna.

In Europa

Nei prossimi giorni sono previste temperature oltre i 30°C in tutta Europa con punte di 34°C sulla Francia sud-occidentale, picchi di 35-36°C su Spagna e Portogallo. E in Marocco si potrebbero raggiungere tranquillamente i 40°C. Le colonnine di mercurio toccano altri record anche in ottobre, dopo quelli già segnati nel mese di settembre. Qualche grado in meno sull’Europa centrale, ma i valori previsti sono comunque ragguardevoli per il periodo: città come Parigi, Monaco di Baviera, Ginevra, Vienna, Praga e Cracovia potrebbero sfiorare i 27-28°C tra il 2 e il 4 ottobre. Dopo Portogallo, Spagna e Francia e in parte Inghilterra, il caldo si sposterà in Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, area alpina, infine anche Polonia, area Baltica e in generale Europa orientale fino a raggiungere persino l’area di Mosca (pur attenuata), a metà della prossima settimana.