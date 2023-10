Gp Qatar, Oscar Piastri conquista la pole position per la gara sprint, terzo tempo per Verstappen

Il pilota belga-olandese sarà affiancato in seconda fila dalla Mercedes di George Russell (+0"387). Partiranno in quinta e sesta posizione le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, con Nico Hulkenberg (Haas) in settima posizione.

Oscar Piastri conquista la pole position per la gara sprint del Gran Premio del Qatarin programma alle 19.30, grazie al miglior tempo fatto segnare in 1'24"454.

5a fila 9. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin no time; 10 Esteban Ocon (Fra) Alpine no time

Piastri "Sfido Verstappen per la vittoria"

"Nonostante la pole position dovrò tenermi dietro Verstappen, sarà dura ma punto alla vittoria". Queste le parole di Oscar Piastri, pilota McLaren che ha conquistato la pole position per la gara sprint in Qatar.

"Sono felicissimo, anche se voglio dare cinque minuti alla Fia per capire se partirò davvero in pole (ride ndr.). Ci sono stati alcuni cambiamenti ai cordoli - ha proseguito Piastri -, con uno di quelli in zona 12-14 che è stato dipinto e di conseguenza nemmeno si percepisce. Questo certamente rende le cose più difficili per tutti i piloti. Ho faticato parecchio nel Q1 e nel Q2, mentre nell'ultima porzione sono riuscito a mettere tutti i fattori giusti insieme. Verstappen partirà dal terzo posto, non tanto dietro. C'è un punto interrogativo rilevante sulle gomme, ma faremo del nostro meglio per portare a casa la vittoria".