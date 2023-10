Autunno al nord, estate al sud. Allerta arancione in Liguria

Torna l'allerta maltempo, ma solo al Nord.

In queste ore infatti si sta avvicinando una nuova perturbazione che porterà - dal pomeriggio - tanta pioggia sulle regioni settentrionli. In particolare sono previsti forti temporali sul Piemonte, a partire dai rilievi. Temporali - in aggiunta a forti raffiche di vento - raggiungeranno anche la Liguria dove a partire dalle 20 scatta l'allerta arancione, anticipata da un'allerta gialla alle 17.

In nottata, quasi tutte le regioni settentrionali saranno investite dalla nuova ondata di maltempo. Lieve diminuzione delle temperature. Rovesci previsti anche inToscana e sulla Sardegna orientale. Al sud e in Sicilia, l'Aeronautica militare prevede invece cielo poco nuvoloso con qualche velatura nelle ore serali.

Allagamenti e alberi abbattuti in gran parte della Penisola

Ieri in 24 ore si sono abbattuti 8 eventi estremi, tra nubifragi e trombe d'aria, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola, con allagamenti e alberi abbattuti dal vento. E' quanto emerge dai dati Eswd (European Sever Weather Database).

Un brusco cambiamento del clima in un 2023 che si posiziona fino a ora in Italia al secondo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,82 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr nei primi nove mesi con l'anomalia climatica che è stata addirittura di +1,02 gradi al nord: "Siamo di fronte a una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo".

La Val di Magra travolta dall’improvvisa ondata di maltempo

Dopo la pioggia della nottata tra venerdì e sabato la mattinata non ha concesso tregua e il livello dell’acqua è pericolosamente salito. Le squadre di Protezione Civile si sono messe in moto all’improvviso, cercando di alleviare il disagio che si è manifestato in poche ore in varie zone. Sono state colpite soprattutto le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta nel Comune di Ameglia ma anche Marinella di Sarzana dove si è reso necessario evacuare una famiglia e nel quartiere di Luni Mare.