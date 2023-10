Rai: la firma di 'No women no panel", il patto con le istituzioni locali per l'uguaglianza di genere

Anche il Salento aderisce a "No Women No Panel".

Oggi a Lecce, durante la 75esima edizione del Prix Italia, il premio internazionale della tv in corso a Bari, viene firmato un protocollo di intesa da parte della presidente della Rai, Marinella Soldi, del sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e della prorettrice vicaria dell'Università del Salento, Maria Antonietta Aiello per assicurare una equa rappresentanza di genere negli eventi pubblici.

La Puglia si conferma così territorio sensibile alle pari opportunità, dopo essere stata Regione-pilota del progetto, la prima a firmare nel luglio 2022, seguita a ottobre, sempre nei giorni del Prix Italia, da Comune di Bari e Università di Bari Aldo Moro. Salgono così a 24 gli enti territoriali e le Università impegnati a tradurre in pratica il principio della parità, monitorando le buone pratiche, accanto alle istituzioni nazionali che il 18 gennaio 2022 hanno siglato il Memorandum of Understanding (MoU).

''Azioni concrete, impegno costante, misurazione dei risultati: queste le direttrici del progetto 'Nwnp' che la Rai sta promuovendo nei territori italiani", sottolinea la Presidente della Rai, Marinella Soldi. “Chi aderisce a 'Nwnp' sa che la parità di genere è il traguardo di un percorso sfidante e che per operare più efficacemente bisogna fare rete”.

"Proprio in Puglia, oltre un anno fa, è stato firmato il primo dei protocolli territoriali 'No Women No Panel'. Per questo oggi l'adesione da parte di Città, Provincia e Ateneo di Lecce ricopre un significato particolarmente forte: ci dà conferma della validità dell'iniziativa e della necessità di agire per una società più inclusiva e rappresentativa'', ha aggiunto la presidente Rai.