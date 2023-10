Science+fiction festival 2023: 60 anni di fantascienza per un’edizione proiettata nell’iperfuturo

Dal 27 ottobre al 1 novembre il grande cinema di fantascienza torna a Trieste: l’edizione 2023 del Trieste Science+Fiction Festival, organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, porta sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. La 23° edizione del Trieste Science+Fiction Festival si svolgerà presso il Politeama Rossetti, che ospiterà i film in concorso, il Teatro Miela, con un'offerta che spazia dai corti ai documentari, passando per i classici in versione restaurata, i film di mezzanotte e una nuova proposta di film più sperimentali, e il DoubleTree by Hilton Trieste, oltre a molte altre location nel cuore della città.

Durante l’edizione 2023 del festival verranno celebrati i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982: la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, della quale il Trieste Science+Fiction Festival è oggi erede. Per l’occasione, anche nella 23° edizione sono in programma grandi eventi e imperdibili film in anteprima per mostrare lo stato dell'arte della fantascienza, confermando la fama internazionale del Trieste Science+Fiction Festival come evento innovativo, influente e dinamico.

“Il 2022 è stata un’edizione all’insegna di un autentico ‘Back to the Superfuture’ alla riscoperta delle radici stellari della manifestazione, rivendicando una purezza di genere per il Trieste Science+Fiction Festival - ha dichiarato il direttore artistico del Festival Alan Jones - Quest’anno, in occasione di questo scintillante 60° anniversario, ‘entriamo nell'Iperfuturo’ grazie a un meraviglioso evento di cinque giorni all’insegna della creatività e del fantastico, offrendo come sempre il miglior intrattenimento per gli appassionati della fantascienza di ogni età. Il Trieste Science+Fiction Festival è sempre stato all’avanguardia nel mettere in luce importanti questioni di attualità, con un’attenzione encomiabile sulla qualità che non ha rivali. Sempre un passo avanti rispetto alla curva cosmica, la missione del Festival è spingere il genere verso nuove emozionanti direzioni per il nostro pubblico, sempre più vasto.”



In occasione del festival torna anche il Fantastic Film Forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell’audiovisivo, tra cui i talk di Mondofuturo, il ciclo di incontri per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani che si svolgeranno dal vivo presso il DoubleTree by Hilton Trieste con proiezioni dei documentari nel pomeriggio al Teatro Miela. Attesa il film "The Longest Goodbye" di Ido Mizrahy, documentario che analizza l'isolamento sociale che colpirà gli astronauti in viaggio verso Marte, che sarà preceduto da un incontro con l’astronauta Paolo Nespoli moderato dal giornalista e divulgatore scientifico Emilio Cozzi.