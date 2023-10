Tv, Nek in corsa agli "International Format Awards" per "Dalla strada al palco" di Rai2

Nek, alias di Filippo Neviani, è in nomination agli “International Format Awards” nella categoria “Best Host Of A Format” per la sua conduzione nel programma televisivo di Rai 2 intitolato “Dalla strada al palco”.

Gli International Format Awards, in programma domenica 15 ottobre a Cannes, hanno l'obiettivo di riconoscere l'eccellenza e l'innovazione nell'ambito dell'industria dei format televisivi e dei contenuti. Questo premio celebra i programmi e i format televisivi più creativi e di successo provenienti da tutto il mondo, offrendo visibilità e meritato riconoscimento alle produzioni che si distinguono per la loro originalità e capacità di intrattenimento.

In questa edizione degli International Format Awards, Nek è l'unico rappresentante italiano in gara. “Dalla strada al palco” è un format prodotto da Stand by me, creato da Stand by me e Carlo Conti. Nel frattempo, nell'ambito musicale, dopo il grande successo dei concerti all'Arena di Verona e del Mediolanum Forum di Assago - Milano, prosegue fino a fine ottobre nei teatri delle principali città italiane il tour di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani.