Allerta arancione in alta Toscana, gialla in altre 10 regioni. Nel Pistoiese ordinata evacuazione

Non c'è ancora pace per la Toscana centro-nord, in codice arancione fino alle 14 di oggi pomeriggio. Il maltempo sarà poi sparso in tutta Italia, con allerta gialla in Toscana Centro - Sud, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Campania. Scuole e parchi resteranno chiusi oggi a Livorno e nella provincia di Massa Carrara.

“Rischio idrogeologico sulla Toscana centro-nord dalle ore 16 di oggi giovedì 9 Novembre fino alle ore 14 di venerdì 10”: così recita uno degli ultimi post del presidente della regione Toscana, Giani, che avverte: “Vista l'allerta meteo il comune di Campi Bisenzio ha sospeso le attività di volontariato spontaneo in aiuto alla popolazione”. A Prato scuole chiuse Alla luce della nuova allerta meteo di oggi, in via precauzionale il Comune di Prato ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e giardini. Il sindaco, Matteo Biffoni, è intervenuto invitando la cittadinanza a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso. Livorno chiude scuole, parchi, cimiteri, ludoteche Anche l'amministrazione comunale di Livorno ha stabilito la chiusura già dalle ore 15.30 di ieri e per tutta la durata dell'allerta arancione, di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri, del campo scuola, del canile comunale. "L'allerta di questi due giorni - ha detto il sindaco Luca Salvetti - aveva delle caratteristiche di fascia oraria particolari. Nella giornata di oggi (ieri, ndr), siamo riusciti a gestire le scuole aperte perché non si rientrava nella fascia oraria dell'allerta arancione, e abbiamo aspettato fino alla pubblicazione del bollettino regionale di conferma o meno della situazione prima di procedere con la chiusura del venerdì. Questo per fare il possibile per intrecciare questo tipo di allerte con il diritto allo studio". Il bollettino della Protezione civile regionale è stato diffuso dal governatore Eugenio Giani che inviata a prestare "massima prudenza".

Regione Toscana Allerta per rischio idrogeologico sulla Toscana

Il sindaco di Montale ordina l'evacuazione dei piani terra Il sindaco di Montale, uno dei comuni della provincia di Pistoia più colpiti dal maltempo, in vista dell'allerta meteo arancione ha firmato a sua volta un'ordinanza con l'evacuazione di tutti coloro "che abitano negli interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano possibilità di salire ai piani superiori". Contemporaneamente "invita all'allontanamento le persone che hanno certificati problemi di salute, patologie che richiedono assistenza medica con apparecchiature elettromedicali, che hanno problemi di deambulazione o scarsa autonomia personale e comunque tutte le persone con età superiore ai 65 anni".

Campania in allerta gialla La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido a partire dalle 23.59 di ieri fino alla stessa ora di oggi: per l'intera giornata, su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro), si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ruscellamenti, caduta massi e frane anche per effetto della saturazione dei suoli.