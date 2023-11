Allerta arancione in Calabria e Sicilia, scuole chiuse in dei comuni nel Catanese. Arriva il freddo

Allerta maltempo in Italia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi nei giorni precedenti. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio della giornata odierna piogge e temporali sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su buona parte della Sicilia e sui settori ionici della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, sul versante orientale della Sardegna e sui restanti territori di Calabria e Sicilia.

Rainews Allerta meteo in Calabria

Una perturbazione di origine atlantica è ancora presente sul nostro Paese e continua a determinare condizioni di tempo fortemente instabile che, nel corso del pomeriggio-sera, andranno a interessare con piogge e temporali anche le regioni meridionali. Nel contempo, la ventilazione già intensa sulle regioni del Centro si estenderà sulle regioni del Sud.

Ansa Notte di pioggia a Palermo, automobilisti soccorsi dai pompieri (archivio)

Notte di pioggia e allagamenti nel Palermitano Dopo settimane senza precipitazioni, in alcune zone nel capoluogo e in provincia le strade si sono trasformate in torrenti costringendo i vigili del fuoco a intervenire per liberare gli automobilisti bloccati nelle auto in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e, soprattutto, nelle borgate di Mondello e Partanna. Sempre nel capoluogo siciliano, delle auto sono rimaste bloccate in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera.

Ansa Notte di pioggia a Palermo, automobilisti soccorsi dai pompieri (archivio)

I pompieri sono stati impegnati per diversi interventi di distacco d'intonaco e infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni. Il sottopasso di via Belgio si è allagato e l'app dell'Amap ha registrato il problema attraverso i sensori installati proprio per segnalare la presenza di acqua alta. Il transito dei mezzi è stato così bloccato.