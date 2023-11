Coppa Italia, seconda giornata dei sedicesimi: in campo tre squadre di serie A

Iniziati ieri i sedicesimi di finale, con il Bologna che elimina il Verona. Avanti anche la Salernitana, poker alla Sampdoria, e la Cremonese che batte il Cittadella 2-0. Possibile semifinale Inter-Milan, mentre ai quarti potrebbero esserci Lazio-Roma e Juve-Napoli.

Oggi si scende in campo per la seconda giornata dei sedicesimi. Tre le partite che si giocheranno. Si alza il sipario a Marassi con il Genoa che ospita la Reggiana e mette in palio un posto negli ottavi di finale contro la Lazio. Alle 18 sarà il turno di Lecce-Parma, che si giocheranno un posto nella sfida con la Fiorentina, e a chiudere il turno sarà Udinese-Cagliari, con la vincente che affronterà il Milan nel prossimo turno. Finale in programma mercoledì 15 maggio 2024.