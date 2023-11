Chi è il nuovo presidente argentino Javier Milei

Javier Gerardo Milei, nato a Buenos Aires, 53 anni, è un politico ultraliberista, economista, scrittore, è il nuovo Presidente dell’Argentina.

Milei viene definito come il fenomeno politico argentino. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale. A solo un anno dalla sua discesa in politica nel 2021 diventa deputato della Repubblica Argentina. Il libertario Milei è autore di numerosi libri di politica ed economia; è un fedele dei postulati formulati dagli economisti della scuola austriaca e si definisce "anarco-capitalista”.

Il padre del neo presidente, Norberto Horacio Milei, era un autista, e sua madre, Alicia Lujan Lucich, una casalinga; la sorella Karina, è “la grande artefice” delle sue vicende politiche.

Nel pieno della crisi economica Milei ha continuato a lanciare proposte controverse che hanno avuto un forte impatto mediatico. Il piano motosega non è altro che la brusca riduzione della spesa pubblica, ridurre in maniera drastica i dieci dei diciotto Ministeri del potere esecutivo; ha proposto anche la dollarizzazione e l’abolizione della Banca Centrale.

In una recente intervista con la tv americana Fox News, ha dichiarato che il cambiamento climatico fa parte dell’“agenda socialista”. Milei è politicamente vicino all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, soprattutto per il loro anticomunismo e la critica al socialismo.

Il professore ha anche cantato nella band Everest ed è stato un appassionato dei Rolling Stones. Ex portiere della squadra di calcio il Chacarita Juniors, vive con cinque mastini inglesi che chiama i suoi "figli". È fidanzato con la comica argentina Fátima Florez, che annovera tra le sue imitazioni favorite quella all’ex Presidente Cristina Fernández Kirchner. Milei è un oppositore alla legalizzazione dell’aborto e dell’educazione sulle questioni di genere nelle scuole pubbliche. Nel 2019, la rivista Noticias lo ha classificato tra le persone più influenti in Argentina. Ma il giornale spagnolo El Pais lo descrive come un anticlericale; recentemente, infatti, ha accusato Papa Francesco di "essere l''incarnazione del comunismo".