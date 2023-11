Crosetto:"Nessun attacco alla magistratura, pronto a riferire in Antimafia o al Copasir"

"Mi stupisco dello stupore suscitato dalla mia intervista al Corriere della Sera di oggi. Leggo commenti indignati di alcuni magistrati, come il presidente dell'Anm Santalucia, che dice che loro 'non fanno opposizione politica', o dell'opposizione che sostiene che 'minaccio' i giudici. Curioso e surreale. Intanto perché tutto ho fatto tranne che minacciare o delegittimare qualcuno. Ma poi, davvero, dopo i casi Tortora, Mannino, Mori e la storia di centinaia di persone dal 94 ad oggi, si può nascondere come si è comportata, nella storia italiana, una parte (non certo tutta, ripeto) della magistratura? Penso proprio di no". Così, il ministro alla Difesa, Guido Crosetto in una nota: "Intendo solo difendere le istituzioni cercando la verità".

"Ho fatto quel passaggio non superficialmente, non a cuor leggero, con l’amarezza di chi crede nelle istituzioni ed ha fiducia nella stragrande maggioranza della magistratura e che quindi si sente indignato qualora fosse vero quanto gli è stato riferito. Tra l’altro, mi sono premurato anche di comunicare anche ad altri le notizie che mi erano state riferite (da persone credibili) e che ritenevo gravi, ove e se confermate. Ho visto che alcuni parlamentari, come Della Vedova, mi invitano anche a riferire in Parlamento. Lo farò con estremo piacere, se sarà possibile farlo in commissione Antimafia o Copasir, per la necessità di riservatezza e di verifica delle notizie che ho ricevuto. Non ho qui null’altro da aggiungere, anche perché ho molte altre cose di cui occuparmi”, conclude Crosetto nella sua nota.

È un polverone quello che si è sollevato dopo l'intervista al Corsera in cui il ministro ha dichiarato: "L'unico problema (per il nostro governo, ndr) è l’opposizione giudiziaria". "È fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro, che possa farsi opposizione politico-partitica", detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, aprendo l'assemblea generale straordinaria dell'Anm nell'Aula Magna della Cassazione. "La giurisdizione - ha proseguito il presidente dell'Anm - non è una forza di contrapposizione politica, ma esercita il suo mandato nell'interesse della comunità, tutela i diritti e non risponde a logiche governative", con "sicuri fondamenti che sono i principi della Costituzione".

La responsabile Giustizia nella segreteria del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha diffuso una nota: “Siamo stupefatti dalle dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Crosetto. Affermazioni gravi che peraltro avvengono a pochi giorni dall’udienza preliminare che si terrà a Roma a seguito dell’imputazione coatta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove. Se il ministro sa qualcosa che mette in pericolo la sicurezza nazionale lo dica. Diversamente, la smetta questo governo di lanciare velate minacce e di lamentare infondati complotti, cercando di nascondere le difficoltà della manovra di bilancio”.

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rilancia contro il ministro chiedendosi che fine abbia fatto, piuttosto, la riforma della Giustizia.