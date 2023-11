È arrivato l'inverno: gelo e correnti di aria fredda su tutta la penisola

Le previsioni non sono state smentite e gli italiani stanno salutando gli ultimi giorni di novembre indossando sciarpe, guanti e berretti in quello che si è manifestato come un assaggio dell’inverno a cui non siamo più stati abituati negli ultimi anni.

Il drastico abbassamento delle temperature previsto per il week end, accompagnato a forti raffiche di vento che hanno creato non poco disagio da Milano a Roma fino a Catania, hanno fatto svegliare la penisola sotto un cielo terso e luminoso, a parte qualche residuo piovasco sulle regioni adriatiche che con il passare della giornata farà comunque spazio al bel tempo.

Le temperature sono ancora in sensibile diminuzione su tutto il Paese ma con le massime in aumento – ma domani scenderanno di nuovo - su Alpi, preAlpi e su gran parte dell'Appennino. In lieve diminuzione su basso Piemonte, pianura veneta, Sardegna, Salento, Salabria centromeridionale e Sicilia, stazionarie sul resto della penisola.

La previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi

Nord

Molte nubi con deboli nevicate sulle aree alpine confinali centrorientali ma in assorbimento dal pomeriggio; -cielo sereno e poi velato sui restanti settori, ma con nubi significative in aumento serale su Liguria, Piemonte sudorientale e bassa Lombardia.

Centro e Sardegna

Sulla Sardegna molte nubi basse, con parziali aperture tra pomeriggio e serata sulla porzione centrorientale dell'isola. Sulle regioni peninsulari iniziale ampio soleggiamento, seguito poi dal pomeriggio da passaggi di velature poco significative; annuvolamenti più consistenti attesi invece dalla sera sulle coste tirreniche.

Sud e Sicilia

Sulle coste adriatiche e ioniche pugliesi, nonché tra bassa Calabria Tirrenica e Sicilia nordorientale nuvolosità diffusa con qualche lievissima precipitazione fino al pomeriggio, ma in successivo miglioramento. Copertura in graduale aumento sulla Sicilia e cielo prevalentemente sereno sul resto del sud nelle ore diurne; innocue velature invece dalla sera.

Venti

Da moderati a forti nordoccidentali su alpi lombarde, rilievi alto-atesini e su coste centrali adriatiche e meridione, ma in attenuazione mattutina. Deboli nordoccidentali su Sardegna, tendenti a divenire meridionale su queste ultime; deboli variabili sul resto d'Italia, in rotazione da sud-ovest dal tardo mattino sulle coste centrali tirreniche.

Mari

Da grosso ad agitato lo Jonio con moto ondoso in graduale attenuazione a molto mosso dal pomeriggio; da molto agitato ad agitato il basso adriatico con moto ondoso in graduale attenuazione a molto mosso dal pomeriggio; Agitati, tendenti a molto mossi mar e canale di Sardegna, Tirreno meridionale e stretto di Sicilia. Da molto mossi gli altri bacini con moto ondoso in graduale attenuazione a mosso o poco mosso.