Roberto Formigoni torna in libertà: "Sto bene e sono felice. Rientro in politica? Non ho deciso "

Termina oggi il debito con la giustizia di Roberto Formigoni. L'ex governatore della Regione Lombardia ha scontato la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele.

"La cosa che mi è pesata veramente è l'ingiustizia della condanna che ho subito. Sapere di non aver mai compiuto quello di cui mi accusavano e che stavo sopportando il peso di una sentenza politica senza colpa e senza prova" . Lo afferma in in un'intervista al ‘Corriere della Sera’ Roberto Formigoni, che ha scontato per intero la condanna per corruzione.

All'inizio "ero sommamente dispiaciuto anche per tutti quelli che mi avevano stimato, voluto bene e che mi avevano votato" aggiunge. In tanti "mi chiedono di rientrare" in politica, "amici con cariche istituzionali, dirigenti di partiti e gente che incontro per strada - spiega -. Io non ho ancora deciso, per il momento devo chiudere un percorso. La magistratura, infatti, nel prossimo futuro valuterà se Formigoni abbia completato positivamente l’affidamento ai servizi sociali.

Chiuso anche formalmente il capitolo giudiziario, l’ex governatore potrà tornare a occuparsi della cosa pubblica. Voglio dare una risposta seria e responsabile. Non mi interessa occupare un posto per ottenere una rivincita, ma se ci sarà uno spazio per una elezione vorrei dare il mio contributo per riportare i giovani a aver un rapporto diverso con la politica".

In questo momento comunque "non sono candidato da nessuna parte e le elezioni sono a giugno, si vedrà e comunque prima bisogna verificare se e quando potrò candidarmi, e questo non è ancora chiaro. Voglio prima rientrare nella vita normale". Eventualmente, la candidatura sarebbe sempre nel centrodestra: "Io sono sempre stato un cattolico popolare, la mia casa è il Partito popolare europeo".

Formigoni ha "una grande stima per Giorgia Meloni ed alcuni suoi ministri, ma sono e sarò un popolare democratico cristiano dentro il centrodestra".