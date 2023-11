La mappa del maltempo da Nord a Sud. Allerte meteo in più regioni. Toscana, evacuazioni in corso

È stato d'emergenza in Toscana , dove 7 persone hanno perso la vita e una risulta ancora dispersa. I nubifragi hanno portato alla piena dei fiumi, con inondazioni che stanno mettendo in ginocchio alcune aree, in particolare Montemurlo e Campi Bisenzio. Pesanti i danni anche per le mareggiate in Liguria, soprattutto nella zona delle Cinque Terre.

Dalla sera di oggi, sabato 4 novembre, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo che ha portato la Sala operativa della Protezione civile regionale ad emettere un codice di allerta arancione sulle aree del centro settentrionali della Toscana a partire dalle 20 fino alla mezzanotte di domani per rischio idraulico e per rischio mareggiate .

Durante l'emergenza, la centrale operativa del numero unico 112 ha gestito quasi 16mila chiamate in meno di 24 ore, a partire dalle 16 di ieri. Nel 75% dei casi si è trattato di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il 15% per emergenze sanitarie e il resto chiamate alle forze dell'ordine. Ancora chiusa la linea ferroviaria tra Prato e Pistoia.

Il bilancio peggiore dell'ondata di maltempo si registra in Toscana con almeno 7 vittime dopo l'esondazione di ieri del fiume Bisenzio e di alcuni torrenti . Dopo il vertice con la Protezione Civile di oggi, in arrivo nella Regione task force da varie regioni italiane in supporto della popolazione colpita. Tratta in salvo anche una neonata.

A scopo precauzionale verranno evacuate nelle prossime ore in accordo con i sindaci dei Comuni coinvolti di Montale, Montemurlo e Prato alcune abitazioni nelle aree in corrispondenza delle rotture del torrente Agna e del torrente Bagnolo. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Rimane arancione anche per domani l'allerta di protezione civile in Emilia-Romagna , su gran parte della regione, per criticità idraulica, idrogeologica e vento. Nelle prime ore della giornata di domani sono previste infatti condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili lungo la fascia appenninica del settore centrale e orientale della regione. Le precipitazioni della notte e della mattinata, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, porteranno ad un rischio di frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua.

Situazione nel complesso in miglioramento in Emilia Romagna, dove la situazione più critica ha interessato il Santerno, che è esondato a Casalfiumanese e all'autodromo di Imola per la rottura di un muretto, dove i vigili del fuoco hanno salvato una ragazza che lavorava come guardia giurata.

Sempre per domani, in concomitanza con il peggioramento delle condizioni meteo, il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia la nuova attivazione delle paratoie del Mose in seguito al ritorno dell'acqua alta nel capoluogo veneto. Alle 6.30 del mattino sono infatti previsti in città 130 centimetri di marea.

Sorvegliati speciali ancora i grandi fiumi: preoccupano il Bacchiglione per Vicenza, il Brenta per Padova, il Tagliamento e il Livenza al confine con il Friuli-Venezia Giulia, soprattutto alla foce. Per l'Adige a Verona è stato attivato il collettore che ha scaricato acqua nel Lago di Garda.

Intanto una nuova allerta meteo è scattata per un ulteriore perturbazione che transiterà velocemente sulla regione tra questa sera e domani mattina, quando sono previste precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali, sparse altrove, anche con qualche rovescio o locale temporale. Fenomeni che, si legge in una nota della Regione - saranno in esaurimento entro il primo mattino. Localmente, invece, saranno possibili quantitativi di pioggia di una certa consistenza specie sulle Prealpi, ma l'entità complessiva sarà significativamente inferiore a quella dei due eventi avvenuti questa settimana.

In Veneto c ontinuano, finora senza esito, le operazioni dei Vigili del fuoco alla ricerca del loro collega Walter Locatello , scivolato nel Rai vecchio vicino al cimitero di Puos d'Alpago (Belluno). Il 44enne è stato visto da alcune persone 600 metri più a valle, trascinato dall'impeto delle acque.

Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte, poi in veloce rotazione a Libeccio. Probabili mareggiate nella notte sulle coste esposte e poi acqua alta. Vento sostenuto da sud anche in quota, specie sulle Prealpi Giulie. Nel corso della mattinata di domani è previsto un generale miglioramento con venti in calo.

A partire da questa sera e fino a domani mattina, spiega la Protezione civile, un veloce fronte interesserà la regione con flussi umidi da sud-ovest in quota. Da stasera sono previste piogge diffuse da deboli a moderate con vento sulla costa moderato da sud e deboli nevicate inizialmente a partire da 1.300-1.600 metri circa, localmente a quote inferiori. Nella notte sono probabili locali piogge intense sulla fascia orientale con possibili rovesci o temporali che potrebbero interessare anche la Bassa pianura e l'Isontino e quota neve in rialzo fino a 2mila metri circa.

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in vista dell' ondata di maltempo attesa per le prossime ore in regione. L'allerta sarà in vigore dalla mezzanotte alle 15 di domani; sarà di colore giallo nella parte occidentale e sui monti, arancione a Trieste, Gorizia e Udine.

Trentino-Alto Adige

In Alto Adige rimane lo stato di Protezione civile di attenzione Alfa in relazione all'arrivo del terzo evento meteorologico della settimana. Poiché le piogge colpiranno terreni saturi di umidità - informa la Provincia - si prevedono, infatti, nuove cadute di massi e frane localizzate. Sarà inoltre necessaria una particolare cautela anche sulle strade, in seguito all'abbassamento della quota neve.

Nel bollettino, il livello di allerta compare per i rischi idrogeologici e per le nevicate nel fondovalle a Resia e nell'area del Brennero, nonché in Val Pusteria. Le precipitazioni inizieranno in serata e proseguiranno durante la notte. La quantità di precipitazioni sarà compresa tra i 10 e i 20 litri per metro quadrato, in alcuni punti potrebbe anche essere superiore, ad esempio in pianura e in Val d'Ultimo. Il limite delle nevicate sarà intorno ai mille metri e potrà scendere ulteriormente fino a 800 metri con precipitazioni più intense.

Non si prevedono movimenti dei livelli idrici dei corsi d'acqua in Alto Adige e non vi è un potenziale di rischio idraulico. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, invece, il potenziale di pericolo è basso. Sono però possibili eventi localizzati come cadute di massi e colate detritiche.

Negli ultimi giorni sono state colpite molte strade, soprattutto i terrapieni sui versanti a monte e a valle. Nella scorsa notte la strada che porta in Val d'Ultimo, prima di San Pancrazio, è stata chiusa a causa di una colata detritica, ma ora è stata riaperta dopo i lavori di sgombero. Tutti i dipendenti del Servizio strade sono in servizio o in stand-by.

Segui la diretta: Tgr Trentino