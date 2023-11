Maltempo: allerta arancione in Veneto, gialla in altre otto regioni

Piogge e temporali interessano le regioni del Sud Italia risultando localmente anche intensi specie su Basilicata e Puglia. Condizioni meteo in miglioramento sul resto d'Italia ma non per molto. Una nuova perturbazione si sta infatti già avvicinando al Mediterraneo e nella seconda parte di giovedì i primi fenomeni inizieranno ad interessare le regioni di Nord-Ovest. Maltempo che entro venerdì colpirà un po' tutta la Penisola con piogge e temporali localmente anche intensi specie su Nord-Est e regioni del versante tirrenico.

E in relazione al maltempo che in questi giorni ha colpito in particolare alcune Regioni, la Protezione civile ha mantenuto l'allerta arancione per i livelli dei corsi d'acqua in Veneto, in particolare Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige per moderata criticità per rischio idraulico.

Allerta gialla sui territori di altre otto regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Molise, Campania, Puglia, Calabra, Basilicata e Sicilia. Nello specifico, prevista ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento

In generale, previste temperature in calo e neve in arrivo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri, possibili fiocchi anche sull'Appennino centro-settentrionale. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano invece una rapida rimonta dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo. Novembre prosegue con un certo dinamismo e la rimonta dell'anticiclone potrebbe essere di breve durata.

Previsioni meteo per oggi al Nord

Giornata stabile e asciutta sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, ma con nebbie e foschie in Pianura Padana, specie lungo il corso del Po. In serata non sono attese variazioni. Nuvolosità in aumento nella notte al Nord-Ovest con possibili piogge isolate sulla Liguria.

Previsioni meteo per oggi al Centro

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle coste dell'Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge in arrivo nella notte sull'alta Toscana.

Previsioni meteo per oggi al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge e temporali sparsi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni, migliora sulla Campania e sulla Sicilia occidentale. In serata tempo in generale miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

L'allarme di Coldiretti: il caldo record incide sul maltempo

Ad aumentare i danni del maltempo per le precipitazioni record che il terreno, dopo un lungo periodo di caldo e siccità, non riesce ad assorbire sono state le altissime temperature di un ottobre più bollente di sempre anche in Italia, con una temperatura superiore di 3,15 gradi la media storica del mese.

È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr che rileva le temperature in Italia dal 1800, rin riferimento alle rilevazioni dell'osservatorio europeo sui cambiamenti climatici Copernicus (C3s), per il quale è stato il mese di ottobre più caldo mai registrato al mondo con una media di 15,38 gradi sulla superficie terrestre di 1,7 gradi più caldo della media dello stesso mese del periodo tra il 1850 e il 1900.

In Italia l'anomalia climatica - sottolinea la Coldiretti - stata più evidente nelle regioni del Centro dove la temperatura ad ottobre è stata di ben 3,4 gradi superiore la media storica e maggiori i danni provocati dal maltempo a novembre. Su un territorio più fragile si sono infatti abbattuti fino ad ora nel solo mese di novembre ben 107 eventi estremi tra trombe d'aria, bufere di vento e bombe d'acqua concentrate soprattutto proprio nel centro Italia secondo il monitoraggio della Coldiretti su dati Eswd (European Sever Weather Database), provocando dispersi e vittime.