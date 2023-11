Maltempo: domani allerta gialla per 8 regioni. Si attendono fenomeni di forte intensità

Il transito di una perturbazione atlantica e il suo successivo approfondimento tra le due isole maggiori determinerà, domani, una fase di maltempo sulle nostre regioni centrali, con fenomeni che tenderanno ad insistere sul medio Adriatico, accompagnati da un rinforzo della ventilazione a prevalente componente nord-orientale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal mattino di domani, martedì 21 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo e precipitazioni sparse sul Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 21 novembre, allerta gialla sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Calabria.

Mercoledì 22 novembre a Nord addensamenti compatti lungo l'arco alpino, con nevicate oltre i 1500 metri in attenuazione dal tardo pomeriggio; molte nubi sulla bassa Romagna, con rovesci o temporali sparsi in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi e intensi; molte nubi anche sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale; iniziale maltempo sul resto del Centro, ma in attenuazione già dal tardo mattino.

Giovedì 23 novembre ancora cielo molto nuvoloso o coperto al Sud, con rovesci o temporali diffusi e intensi sulle regioni ioniche e sulla Sicilia, in parziale attenuazione serale; bel tempo sul resto del Paese.Venerdì 24 novembre nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa sulle regioni ioniche, con deboli piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese, con aumento delle nubi compatte dalla sera lungo l'arco alpino e sulle regioni tirreniche.