Maltempo, vento e temporali al Centro-Sud. Allerta gialla in 9 regioni, chiuse alcune scuole

Cattivo tempo in arrivo dal Mar Mediterraneo sul centro sud Italia ed allerta gialla per nove regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Queste le principali informazioni che arrivano con il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. La nuova perturbazione di origine atlantica porterà in questi primi giorni della settimana tanta pioggia, ma anche venti forti, neve e mareggiate sulle coste.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: “I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”.

Per la seconda parte della settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un rialzo delle temperature a causa della presenza di un profondo vortice depressionario sull'Europa occidentale. Questo richiamerà correnti più miti sul Mediterraneo con valori in rialzo anche al di sopra delle medie di diversi gradi, ma probabilmente non per molto. Il primo weekend di dicembre dovrebbe infatti portare ancora maltempo e un nuovo calo delle temperature.

Scuole chiuse all'isola d'Elba

Scuole chiuse oggi in cinque comuni su sette dell'Isola d'Elba a causa dell'allerta meteo di colore arancione per vento forte e mareggiate. I comuni interessati dal provvedimento di chiusura delle scuole sono quelli di Portoferraio (dove hanno sede tutti gli istituti superiori dell'isola), Porto Azzurro, Capoliveri, Marciana Marina e Marciana. Scuole aperte, invece, a Campo nell'Elba e Rio.

Scuole chiuse anche a Cecina, in Toscana dove è stata anche disposta la chiusura dei parchi pubblici all'aperto e il divieto di svolgere attività sportive all'aperto e all'interno di tensostrutture. Annullato anche il mercato settimanale di Cecina centro.

A Napoli parchi e cimiteri chiusi

A Napoli parchi cittadini e cimiteri chiusi. In considerazione dell'allerta meteo di colore Giallo, emessa dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, ha firmato un'ordinanza valida su tutto il territorio cittadino. Parchi e cimiteri chiusi anche a Benevento.

In Trentino attivato il piano neve

Il 'Piano neve' è stato aggiornato ed è pronto ad essere applicato in caso di bisogno". Lo comunica la Provincia autonoma di Trento a seguito dell'attivazione della sala operativa della Protezione civile in vista delle nevicate che dovrebbero imbiancare il territorio anche a quote basse.

Venti forti sul Lazio

Si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Regione, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte.