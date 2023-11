Migranti, Edi Rama: "Previsto un solo centro di accoglienza con 3mila posti e uno di primo arrivo"

In ogni caso, ha puntualizzato il premier albanese, nella stessa area Tirana ha ospitato in passato oltre 4.000 afghani e ora, con la rotazione prevista, si potranno ospitare circa 36 mila persone nel periodo previsto dal protocollo . Edi Rama ha poi replicato ai sospetti di contropartite promesse dall'Italia, affermando che si tratta solo di "contraccambiare tutto il bene che ci ha fatto questo Paese dall'89 in poi".

Il documento sottoscritto da Rama e Meloni consta di nove pagine, 14 articoli in tutto, e resterà in vigore per cinque anni, rinnovabili di altri cinque.

In base al protocollo firmato con l'Italia , in Albania ci sarà un solo centro di accoglienza con tremila posti, e un posto di primo arrivo, dove i migranti saranno ospitati "in condizioni dignitose" e poi trasferiti. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama a Rainews24 , chiarendo che non si tratta di due centri di accoglienza.

Nel Report 2023 sull'Albania in merito al Pacchetto allargamento presentato dalla Commissione europea, c'è scritto che "L'Albania ha contribuito alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Ue collaborando all'attuazione del Piano d'azione dell'Ue per i Balcani occidentali. A settembre ha concluso un accordo sulla riforma dello status di Frontex. Nel 2022 si è registrata una riduzione del 34% del numero di migranti irregolari entrati in Albania rispetto al 2021. Non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda gli esami e l'accesso alle procedure di asilo e permangono carenze nelle procedure di rimpatrio . L'Albania dovrebbe adottare misure concrete per rispondere alle esigenze dei minori non accompagnati e allineare la sua politica dei visti a quella dell'Ue ", si legge ancora nel rapporto della Commissione.

Gli esponenti della maggioranza sostengono la bontà dell'accordo, ma non si placano le richieste di chiarimenti da parte delle opposizioni

Mentre il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani assicura che l'accordo è stato scritto "nel pieno rispetto delle norme comunitarie europee", oggi sono i governatori delle Regioni di centro-destra ad applaudire al patto. Per Massimiliano Fedriga le polemiche sono “strumentali”, e per Toti "va bene tutto ciò che alleggerisca l'Italia".

Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha spiegato che l'accordo non è previsto che passi dalle Camere: "C'è già un accordo internazionale che regola la materia. Questo è un trattato di collaborazione rafforzata tra Italia ed Albania in tema di immigrazione che è già previsto dagli accordi internazionali precedenti sottoscritti dai due Paesi. Il primo del 1995 l'altro nel 2017. Si tratta appunto di un accordo di collaborazione rafforzata previsto da quelli precedenti già sottoscritti e ratificati negli anni passati, quindi il passaggio non serve".

Al contrario le opposizioni continuano a chiedere chiarimenti e risposte nelle Aule parlamentari, ed esprimono preoccupazioni sui termini dell'accordo a garanzia delle persone migranti. Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato di accordo “boomerang” e di "inutile propaganda".

Molto duro oggi don Giacomo Martino, responsabile genovese di Migrantes: "Dai lager libici in cui le persone venivano sfruttate e torturate, passiamo a campi di concentramento, oltre 36.000 persone in un anno, in Albania. Delocalizzare il problema e non pensare all'opportunità di restare umani e dare speranza a chi transita semplicemente dall'Italia". Martino non va per il sottile. "Dire che uno è un immigrato illegale mentre chiede la protezione internazionale per sé e i suoi cari, è lo stesso pregiudizio che ha trasformato l'odio verso i più deboli nei lager nazisti - attacca- 'Il lavoro rende liberi...arbeit macht frei', il principio è esattamente lo stesso, anche se i modi sembrano apparentemente più garbati. Saranno preservati i minori, le donne e i vulnerabili". Ma, si chiede, "legale, invece, è forse separare le mogli dai mariti o peggio ancora i figli dai padri? Questo ci fa già capire che tipo di strutture saranno realizzate e, nonostante si dichiari che tutto viene fatto sotto l'egida dell'Italia, si trova naturalmente un escamotage in cui nessuno stato europeo si prenderà mai cura di queste persone".

Anche l'Unicef sta valutando "con attenzione i possibili effetti del recente accordo Italia-Albania sulle persone di minore età e conferma la necessità di preservare sempre l'unità familiare". "La separazione delle famiglie è infatti - afferma Nicola Dell'Arciprete, coordinatore Risposta dell'Ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia centrale in Italia - una situazione profondamente angosciante per i bambini, che li espone a un rischio maggiore di violenza, abuso e sfruttamento. In linea con l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, gli Stati sono chiamati a vigilare affinché il minore non sia separato dai suoi genitori ameno che la separazione non avvenga in considerazione del suo superiore interesse. Nessun accordo sulla gestione della migrazione o sull'asilo dovrebbe pertanto sostenere o facilitare la separazione dei bambini dalle loro famiglie".