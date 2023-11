Oggi ancora piogge e nubifragi, allerta gialla in 5 regioni

In arrivo oggi - 12 novembre - una nuova perturbazione che determinerà un peggioramento delle condizioni climatiche in parte del centro e al sud. Le temperature saranno altalenanti a conferma di un clima instabile e variabile.

La Protezione Civile nel suo bollettino segnala criticità con allerta gialla in Calabria, Basilicata, Campania, Toscana e Sicilia. Le criticità per rischio idraulico si segnalano in Toscana per Bisenzio e Ombrone e in Calabria sul Versante Tirrenico Settentrionale, sul Versante Tirrenico Centro-settentrionale, sul Versante Tirrenico Centro-meridionale e sul Versante Tirrenico Meridionale.

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna e resto del Centro-Sud. Previste poi nevicate al di sopra dei 1100-1300 m sui settori alpini di confine centro-occidentali e dell'Alto Adige, in rialzo nel corso della giornata al di sopra dei 1600-1800 metri. Mari molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio, tendente ad agitato il Mare di Sardegna settentrionale.

Per la prossima settimana è previsto un aumento dell'alta pressione con un clima più stabile e temperature in aumento.