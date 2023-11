Rai e Airc insieme contro il cancro: "La ricerca cura"

“La ricerca cura". Parte da qui la maratona di Rai e Fondazione Airc, insieme per trasformare la ricerca sul cancro in cura, con otto giorni, dal 5 al 12 novembre, di programmi, trasmissioni e approfondimenti per informare sui più recenti progressi della ricerca oncologica e sostenere il lavoro di sei mila ricercatori.



L’iniziativa

Rai e Airc rinnovano la storica partnership che da ventinove anni dà vita alla campagna d’informazione e raccolta fondi che coinvolge contemporaneamente tv, radio, testate giornalistiche, web e social. Una vera e propria staffetta che, per otto giorni, mobilita tutta la Rai e il suo pubblico con l’obiettivo accendere i riflettori sull’importanza del sostegno alla ricerca per la cura del cancro, per dare nuovo impulso al lavoro dei giovani ricercatori impegnati quotidianamente in questa battaglia.

Rai e Airc uniscono le forze per raccontare i risultati della ricerca e le sfide del futuro attraverso le storie di ricercatori, medici, volontari e di donne e uomini che hanno affrontato la malattia, invitando il pubblico a partecipare da protagonista con una donazione al 45521 o su airc.it.

I dati: il cancro resta un’emergenza da combattere

La ricerca è l’arma concreta e la speranza per tanti malati che quotidianamente sono costretti a fronteggiare una patologia oncologica. Il progresso della ricerca si traduce in vite salvate, come testimoniano i dati: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Eppure, il cancro rimane una emergenza: in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati 390mila nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno.

I volti della campagna

Protagonista della campagna di quest’anno, in rappresentanza delle persone che hanno avuto o hanno ancora oggi un cancro, è Marta Buccelli, 34 anni di Grosseto. Due anni fa a questa giovane donna è stato diagnosticato un tumore ovarico: “È stato un periodo veramente duro... Ma io non ho mai perso la fiducia- racconta-. Bisogna affidarsi ai medici e alla scienza, avere rispetto di chi combatte dalla stessa parte di noi pazienti, di chi ci sostiene e crede nella nostra guarigione. È il loro lavoro che permette oggi di anticipare il più possibile le diagnosi, così da darci una speranza perché la ricerca può curare anche le ferite più profonde”. Oggi Marta sta bene, si è sposata con il suo compagno che le è stato accanto durante tutto il percorso di cure: “Io sono qui grazie alla ricerca e per questo credo sia importante sostenere Airc”.

Luca Boldrini è un ricercatore, lavora presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove dirige, grazie ai finanziamenti Airc, il progetto Moreover, alla ricerca di nuove cure per il tumore del retto localmente avanzato. Il 30 ottobre scorso, durante la Cerimonia a Palazzo del Quirinale ha ricordato: “Io sono un medico, oncologo radioterapista, ma sono anche un ricercatore. Nella parola ‘ricerca’ ha eco il Latino circum, ‘attorno’, che descrive l’andare in cerchio, proprio come fa chi vuol trovare qualcosa. Sono uno di quelli che girano in cerchio cercando risposte nel proprio circum, nel proprio ‘attorno’, che per me è rappresentato dalla ricerca clinica e traslazionale in oncologia. Ricerca quindi non lontana dalla realtà dell’attività clinica, non relegata alla teoria, ma che scalpita per uscire dal laboratorio e chiudere la distanza che separa l’idea dall’esperimento. La teoria, dalla cura. Il microscopio, dalla persona. Airc sostiene anche questo tipo di ricerca con un bando pensato per i giovani ricercatori clinici, per i medici che fanno ricerca. Sento grande la responsabilità di confermare la bontà di questo investimento, di tradurre la nostra speranza in risultati concreti”.