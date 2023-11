Tim in altalena dopo il via libera a Kkr, a metà seduta -2,7%

Il titolo Tim è l'osservato speciale di oggi. Titolo in altalena: negli scambi pre-apertura, riservati agli investitori istituzionali, saliva di oltre il 9%; in avvio +4%, poi una rapida discesa, alle 12.20 segna -2,70%. Questo dopo il via libera del consiglio di amministrazione all'offerta del fondo Kkr, che valorizza la rete Tim 18,8 miliardi di euro, a cui si aggingerebbero 2,5 miliardi in caso di fusione con Open Fiber.

Sull'operazione pesano le azioni legali annunciate dal primo azionista di Tim, Vivendi. Due i motivi principali: la decisione non è passata dall'assemblea e sarebbe mancato il rispetto dele norme in materia di operazioni con parti correlate. Questo perché il Ministero dell'economia e finanze, che parteciperà in cordata all'offerta di Kkr, è anche azionista di Cdp, che possiede il 10% di Tim. Della vicenda ha parlato oggi il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: «Gli azionisti hanno i loro diritti e li faranno valere nelle sedi opportune. Però il progetto è quello», ha detto a margine di un evento di Anci Lombardia a Varese.

Gli indici azionari europei sono poco mossi (Ftse Mib di Milano +0,15%), dopo una settimana molto positiva, in cui la borsa di Milano è salita del 5,08%. Gli investitori sembrano convinti che la Fed non alzerà ulteriormente i tassi quest'anno, dopo la pausa nella riunione di mercoledì scorso e i dati sul lavoro negli USa sotto le attese diffusi venerdì.

Oggi sono arrivati dei dati negativi dagli indici dei direttori acquisti, o Pmi, sul settore dei servizi. In Italia il dato definitivo di ottobre è stato peggiore di un punto rispetto alla stima preliminare. L'indice è risultato pari a 47,7, ben sotto quota 50, che è il confine tra contrazione e crescita. A settembre 49,9.

Nell'Eurozona l'indice Pmi servizi è stato pari a 47,8 (in linea con settembre), l'indice composito (servizi + manifattura) pari a 46,5.

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread Btp/Bund interrompe il calo degli ultimi giorni. Oggi +8 punti base, torna a 188. Sale di 14 punti base il rendimento del Btp decennale.