Addio al filosofo Toni Negri, storico leader di Autonomia operaia negli anni di piombo

È morto a Parigi questa notte, all'età di 90 anni, il filosofo e docente Toni Negri, storico leader di Autonomia Operaia durante "gli anni di piombo". La notizia è stata data ad alcuni media dalla moglie Judit Revel.

Era nato a Padova il 1 agosto 1933 ed era noto per essere uno dei maggiori teorici del marxismo operaista.

Indicato come "cattivo maestro" per il suo pensiero e la sua militanza politica che lo ha portato ad essere cofondatore e teorico delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare Potere Operaio e Autonomia operaia negli "anni di piombo". Fu processato per atti terroristici. Espatriò in Francia dove beneficiò della Dottrina Mitterand e dove insegnò negli Atenei.