Anastasia, la sedicenne scomparsa da Pavia da 3 giorni. La sorella: "Speriamo sia solo una bravata"

"Vogliamo solo che Anastasia torni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne". Così all'Ansa la sorella di Anastasia Ronchi, 16 anni, scomparsa da Pavia lo scorso 13 dicembre. Di lei non si hanno più sue notizie da quando è uscita per andare a scuola.

La famiglia ha segnalato la scomparsa della ragazza sia alla polizia sia ai carabinieri. "È stata segnalata la sua presenza in Toscana, in Versilia - racconta la sorella, influencer e speaker radiofonica Micol Ronchi -. Tutta la famiglia si era trasferita da Pisa a Pavia un mesetto fa. Voglio sperare che stia raggiungendo le sue amiche".

Anche loro, le amiche di Anastasia Ronchi, sono state contattate dalla famiglia: "Abbiamo chiesto loro di informarci se hanno notizie di Anastasia".

"Mio padre la sta cercando senza fermarsi, siamo tutti molto preoccupati", aggiunge Micol Ronchi.

Capelli corti biondi, quando è scomparsa indossava un giaccone pesante e un grosso zaino. "È una sedicenne come tante, non ha grilli per la testa né problemi di alcuna natura", sottolinea la sorella.

