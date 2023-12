Benedizione alle coppie gay, la levata di scudi contro il Papa. Zuppi chiarisce: "Non è all'unione"

Non è passata neanche una settimana dalla pubblicazione della dirompente Fiducia supplicans, la dichiarazione con cui il Dicastero per la Dottrina della fede (l’ex Sant’Uffizio, per intendersi) – l’organo della Chiesa che si pronuncia in tema di dottrina cristiana – ha deciso che le coppie omosessuali si possono benedire. Con una “benedizione semplice”, viene specificato. Una pronuncia, si è subito precisato, che non apre in alcun modo al matrimonio, che resta quello celebrato tra un uomo e una donna.

Le reazioni di tutto il mondo (nell’ambito di una realtà, quella della Chiesa cattolica, che conta oltre un miliardo e 200 milioni di fedeli) sono state le più diverse: da un lato, nella vecchia Europa – un tempo cuore cristiano dell’Occidente e fucina di vocazioni e ordinazioni sacerdotali, oggi sempre più in crisi e alle prese con le chiese vuote – sono arrivate le risposte più favorevoli e di maggior approvazione: dalla Francia al Belgio, dalla Svizzera alla Germania, le diocesi e i vescovi europei l’hanno accolta con sollievo e positività. Per non parlare di alcune realtà, come il Sudafrica o il Canada e parte della Chiesa statunitense, da dove arrivano – e non da oggi – forti richieste per “osare di più” in termini di morale e dottrina.

Il caso della Germania, in particolare, è quello più interessante: nel marzo 2021, neanche tre anni fa, in una precedente pronuncia del Dicastero per la Dottrina della Fede, la Santa Sede aveva vietato la benedizione delle coppie omosessuali. All’epoca, all’ex Sant’Uffizio (che è stato retto da Joseph Ratzinger per 24 anni, dal 1981 al 2005) sedeva il cardinale gesuita Francisco Ladaria Ferrer, nominato da Papa Francesco e comunque in linea con la sua visione. Reagendo a quella pronuncia, in Germania e in altri Paesi dell’Europa del nord c’era stata una vera e propria sollevazione. Ci si aspettava, già all’epoca, che dal Vaticano arrivassero segnali nuovi e di maggiore “apertura” verso un tema così controverso.

Segnali che, appunto, sono giunti con la Fiducia supplicans, la quale reca la firma dell’attuale prefetto del Dicastero, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, detto Tucho. Fedelissimo di Bergoglio, conosciuto anche come “il teologo del Papa” per la sua totale aderenza al Pontificato di Francesco, il 61enne ex vescovo de La Plata è stato autore negli ultimi anni di molte pubblicazioni, stretto alleato del Pontefice anche nelle difficili discussioni dei recenti Sinodi, da quello sulla famiglia a quello sull'Amazzonia.