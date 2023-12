Borse europee positive, ripiega il petrolio

Dopo un avvio di seduta esitante sono ora più stabilmente positive le Borse europee - Milano a +0,23%, in linea Parigi e Francoforte mentre la migliore resta Londra a +0,55%. Dati che confermano la tendenza dell'anno, che vedono Milano tra i listini azionari che hanno guadagnato di più al mondo, con il Ftse MIB sui massimi dal 2008. Tra i singoli titoli, oggi corre Saipem a +3,04%; la peggiore è A2a a -0,3%.

Chiusura più nettamente positiva per le Borse asiatiche, soprattutto Hong Kong, che sale a +1\,75% trainata da un rimbalzo dei titoli tecnologici soprattutto nel segmento videogames. Hong Kong che è però maglia nera se si guarda al bilancio complessivo per il 2023: a due sedute dalla fine dell'anno, siamo quasi a -16%, per effetto soprattutto delle forti incertezze sul settore immobiliare e i maxi debiti che diverse grandi società faticano a ripagare. In testa alla classifica annuale tra le Borse asiatiche c'è invece Tokyo, a +29,11% grazie soprattutto alla politica monetaria che resta accomodante, con tassi poco sopra lo zero nonostante anche qui l'inflazione abbia toccati nel corso del 2023 i massimi da 4 decenni. Bene anche Mumbai, +19,2%, spinta da un'economia indiana in solida ripresa nel post pandemia.

Mentre sul fronte delle materie prime il petrolio ripiega leggermente, ma il Brent resta sopra gli 80 dollari al barile spinto dalle tensioni nel Mar Rosso che rallentano i cargo.