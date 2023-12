Every breath you take: per Natale i giocatori dell'Ascoli cantano i Police contro i femminicidi

Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie, l’Ascoli Calcio accende le luci su una tematica di interesse sociale e lo fa attraverso l’atteso video di Natale. “Every breath you take” dei Police è il brano cantato e interpretato quest’anno dai calciatori bianconeri: tratto dall’album del 1983 “Synchronicity”, il testo è solo in apparenza una canzone d’amore, ma non è affatto così. Versi come “Ogni respiro che fai/ Ogni movimento che compi/ Ogni legame che rompi/ Ogni passo che fai/ Ogni diritto che accampi/ Io starò a guardarti” sono sintomatici - da un’analisi più accurata - di gelosia, possesso, sospetto, pressione e oppressione.

E’ proprio quest’ultima, l’oppressione, che accompagna tutto il video, influenzandone l’interpretazione. Toni cupi, scuri, luce fredda, volti seri quelli dei calciatori dell’Ascoli. Le immagini in studio sono inframmezzate da quelle realizzate per le vie di Ascoli Piceno dalla Xentek, nota agenzia televisiva ascolana, con gli attori Adelina Ciccanti e Marco Sabatucci ad interpretare una storia tossica, con un finale che nessuno vorrebbe mai, ma che troppo spesso in Italia riempie le notizie di cronaca.

Il video di Natale dell’Ascoli vuole essere un forte “NO” alla violenza sulle donne, un “NO” che troppo spesso è stato gridato dalle donne per le donne e che poche, pochissime volte, è stato gridato dagli uomini per le donne. La canzone offre uno sguardo crudo sulla complessità di alcune relazioni, accende la luce sul lato più oscuro di alcuni rapporti, in cui possessività, insicurezza, gelosia possono insorgere nel momento in cui un apparente ‘amore’ finisce.