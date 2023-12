Cop28, Pichetto Fratin: "Sicurezza alimentare e cambiamento climatico sono collegati"

"La sicurezza alimentare e il cambiamento climatico sono strettamente collegati. Insieme ai nostri partner, stiamo portando avanti la riflessione, con iniziative concrete volte a rafforzare i nostri sistemi alimentari e renderli più sostenibili, resilienti e produttivi". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla Cop28.



"Il 1 dicembre, qui a Dubai, il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha annunciato che l'Italia ha firmato la Dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti sull’ Agricoltura Sostenibile, i Sistemi Alimentari Resilienti e l'Azione per il Clima della CoP28. Siamo molto soddisfatti del grande sostegno che sta ricevendo da parte della comunità internazionale", aggiunge.



"Abbiamo appoggiato la logica e la direzione di questa Dichiarazione e sappiamo che non c'è modo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile o di realizzare pienamente le promesse dell'Accordo di Parigi senza affrontare urgentemente le interazioni tra sistemi alimentari, agricoltura e clima", dice.



"Per le stesse ragioni, la prossima Presidenza italiana del G7, nel 2024, continuerà a promuovere un'agenda integrata e ambiziosa sul clima e sui sistemi alimentari, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza alimentare globale nell'agenda politica internazionale - assicura il ministro - A tal fine, ci baseremo sui risultati della COP28 e sul Summit sulle Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite +2 ospitato e co-organizzato dall'Italia, a luglio scorso. A conferma del concreto impegno su questi obiettivi, l’Italia è anche uno dei membri fondatori della "Collaborazione per la Cooperazione Tecnica a sostegno dell'attuazione della Dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti della CoP28".

"Sono lieto di annunciare che l'Italia contribuirà con 10 milioni di euro per catalizzare investimenti più ampi in piani integrati di cibo e clima nei paesi in via di sviluppo" ha aggiunto il ministro dell'Ambiente.



"I fondi messi a disposizione saranno utilizzati per sostenere progetti pilota in diversi paesi africani, in collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con il settore privato - spiega -. Questi progetti si concentreranno su diversi settori, tra cui: l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'innovazione tecnologica e la promozione di pratiche agricole sostenibili per fornire un'analisi solida del contesto locale al fine di ridurre i rischi degli investimenti nel settore alimentare e agricolo e aumentare la finanziabilità dei progetti futuri".



Inoltre, "l'Italia continuerà a sostenere l'Iniziativa per l'Africa del G20, che mira a promuovere la crescita economica sostenibile e inclusiva nel continente africano. Tutte queste iniziative rientrano in quello che definirei lo spirito del Piano Mattei, con il quale l'Italia intende promuovere lo sviluppo in Africa sulla base di partenariati paritari".