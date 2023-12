Davide Mazzanti, l'ex ct azzurro torna in serie A

Dal tetto del mondo all’ultimo posto in classifica della Serie A femminile di pallavolo. Il passo di Davide Mazzanti, ex ct azzurro del volley, è stato netto, una scelta di grande carattere. Mazzanti, unico allenatore italiano ad aver conquistato tre scudetti in altrettante città diverse ha firmato un contratto di 3 anni, oltre all’attuale stagione, con la Trentino Volley. Oggi ultima in classifica. Obiettivo dichiarato è quello di raggiungere la salvezza.

“Ho incontrato le ragazze e in loro ho trovato emozioni positive e una grande determinazione. L’interruttore magico che si è acceso e mi ha fatto dire immediatamente sì alla proposta di Trento è stata la visione, non tanto del presente quanto del futuro e di quale sia il punto di arrivo ed ha acceso in me la voglia di costruire qualcosa di davvero importante. Alle ragazze ho detto che ora è fondamentale non guardare la classifica, isolarci da tutto e iniziare un percorso passo dopo passo”.