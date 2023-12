Egitto al voto, al-Sisi favorito. Il Paese tra debito pubblico e crisi in Medioriente

Egitto al centro della scena internazionale con la tre giorni di elezioni che, da oggi fino a martedì 16 dicembre, vedrà chiamati alle urne circa 67 milioni di aventi diritto sia in patria che all'estero: il voto si realizza in un momento difficile per l'economia nazionale - due terzi dei 105 milioni di egiziani vivono al di sotto o appena sopra la soglia di povertà - e nel delicato momento legato al conflitto tra i vicinissimi Israele - Hamas.

Favorito il presidente uscente Abdel Fattah al-Sisi, la cui conferma del terzo mandato viene data quasi per scontata. In carica da oltre 10 anni, al-Sisi è sfidato da altri tre candidati che dovranno contendere il consenso degli elettori ad un presidente che, nelle tornate precedenti - del 2014 e del 2018 - aveva conquistato oltre il 96% dei consensi.

Oltre all'ex maresciallo e un tempo ministro della Difesa dell'islamista Mohamed Morsi, in corsa risultano anche Farid Zahran, leader del Partito Socialdemocratico egiziano (Pse) e figura di spicco dei movimenti studenteschi degli anni '70; Abdel-Sanad Yamama, dirigente del Partito Wafd e Hazem Omar, a capo del Partito popolare repubblicano. Il capofila dell'opposizione liberale, Hisham Kassem, risulta fuori dai giochi dopo la sua condanna lo scorso ottobre a sei mesi di carcere. Rinuncia alla candidatura lo scorso ottobre anche per l'ex parlamentare Ahmed al-Tantawi.

Le altissime possibilità di essere rieletto sono anche conseguenza della debolezza dei suoi rivali e della sua opera di mediatore nella guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Per l'antagonista Farid Zahran, il fatto che altri candidati abbiano potuto presentarsi alle presidenziali è da considerare "un miracolo", tenuto conto della repressione ai danni dell'opposizione in atto da un decennio e della limitata apertura politica in Egitto. Un tema di scontro interno riguarda le diffuse violazioni dei diritti umani e le libertà calpestate in un Egitto in cui insistono leggi generali che limitano ancora le libertà degli egiziani e decine di migliaia di persone sono incarcerate per motivi di opinione politica.

Il voto tra austerità e svalutazione

Le elezioni in Egitto si stanno tenendo con quattro mesi di anticipo. Le ragioni dello spostamento della data da aprile a dicembre, voluto dallo stesso al- Sisi, sarebbero dovute alla necessità mettere in atto il prima possibile le misure di austerità per fronteggiare la grave crisi fiscale in corso. Il voto gli darebbe, inoltre, anche il mandato per implementare misure considerate altamente impopolari. Tra queste, la svalutazione del cambio: il debito estero a breve termine ammonta infatti a 28 miliardi di dollari con una bilancia commerciale in rosso. Senza svalutazione si scatenerebbe una grave crisi della bilancia dei pagamenti. Il rischio dietro l'angolo è però l'aumento dell'inflazione che ha già raggiunto il 36%.

C'è infatti preoccupazione tra la popolazione per i prezzi che aumentano ogni giorno con l'inflazione ai massimi e la svalutazione della moneta, ai minimi assoluti, mentre il Fondo monetario internazionale è chiamato a decidere a breve se concedere al Paese alcuni prestiti già concordati. L'FMI aveva stanziato 3 miliardi di dollari a favore dell’Egitto, fondi che non sono arrivati a fronte della resistenze da parte del presidente uscente nel rispondere alla richiesta di privatizzare gli asset statali e di allentare la presa dei militari sull’economia e ad oggi non ha svalutato il cambio del tutto.

Secondo gli osservatori i cittadini saranno raggiunti da misure di austerità per rimettere i conti in sesto e il default dell’Egitto non tornerebbe comodo a nessuno. Pochi giorni fa, gli Emirati Arabi Uniti hanno esteso di tre anni un prestito di 1 miliardo in forma di deposito presso la Banca Centrale Egiziana dove, in totale, i paesi arabi hanno depositato 15,4 miliardi, quasi la metà delle riserve valutarie complessive.

Il Pil tuttavia risulta in crescita, secondo i dati della Banca Mondiale: nel 2022 era aumentato del 6,6 per cento, l'anno prima del 3,3 e quello prima ancora del 3,6, alimentato e falsato però, secondo gli esperti, dall'enorme spesa pubblica dello Stato, che ha gonfiato il debito pubblico per mantenere il consenso tra la popolazione con programmi ingenti e solo in parte insostenibili. Oggi l'Egitto, secondo Bloomberg, è il secondo maggior debitore del Fondo, dopo l'Ucraina.

Il ruolo strategico per il dialogo in Medio Oriente

L'Egitto attualmente si presenta anche come un mediatore fondamentale tra Israele e Hamas e il suo assenso resta imprescindibile anche per consentire alle organizzazioni internazionali di entrare a Gaza per fornire aiuti alla popolazione civile. Da due mesi i paesi occidentali chiedono di far entrare i profughi palestinesi nel suo Paese, ma l'ex militare intende applicare un chiaro do ut des: sì agli aiuti in cambio di un alleggerimento del debito estero o di aiuti dell’FMI.